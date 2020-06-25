В «Зените» и «Крыльях Советов» нет случаев заражения коронавирусом перед матчем РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало игры — 20:30 мск.

«Все здоровы», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Зенита». В петербургском клубе не стали уточнять, есть ли в команде травмированные перед пятничной игрой.

«Все нормально, — сообщили в пресс-службе “Крыльев Советов” в ответ на запрос о результатах тестов команды на коронавирус. — Сегодня летим, а Санкт-Петербург. Завтра все 23 игрока будут в заявке».

В самарском клубе также отметили, что перед игрой с «Зенитом» от травм восстановились защитник Максим Карпов, а также полузащитники Паул Антон и Антон Терехов. Кроме того, дисквалификацию отбыл нападающий Деян Радонич.