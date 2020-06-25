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13:44 (мск), источник: ТАСС

В «Зените» и «Крыльях Советов» нет случаев заражения коронавирусом перед матчем РПЛ

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на наличие коронавирусной инфекции в футбольных клубах «Зенит» и «Крылья Советов» перед матчем команд в 24-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах петербургского и самарского клубов.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало игры — 20:30 мск.

«Все здоровы», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Зенита». В петербургском клубе не стали уточнять, есть ли в команде травмированные перед пятничной игрой.

«Все нормально, — сообщили в пресс-службе “Крыльев Советов” в ответ на запрос о результатах тестов команды на коронавирус. — Сегодня летим, а Санкт-Петербург. Завтра все 23 игрока будут в заявке».

В самарском клубе также отметили, что перед игрой с «Зенитом» от травм восстановились защитник Максим Карпов, а также полузащитники Паул Антон и Антон Терехов. Кроме того, дисквалификацию отбыл нападающий Деян Радонич.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 53 очка. «Крылья Советов» располагаются на последней строчке, набрав 22 очка.

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