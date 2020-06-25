Бывший форвард ЦСКА рассказал, как в клубе выдавали зарплату в пакетах
Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов рассказал, как игроки столичного клуба раньше получали призовые.
Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов рассказал, как игроки столичного клуба раньше получали призовые.
Попов выступал за ЦСКА с 2001 по 2004 год.
«Кому-то призовые клали на счет в банке, а
«Я приоткрыл пакет и сразу закрыл. У милиционера аж глаза на лоб полезли! А я потихоньку иду дальше. Он: «Стой!». — «Что надо?». Сам иду. «Стой!!». И он меня за руку — хвать. Хорошо,
Вместе с ЦСКА Попов выигрывал чемпионат России в 2003 году и дважды становился обладателем Кубка страны.