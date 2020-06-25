Бывший форвард ЦСКА рассказал, как в клубе выдавали зарплату в пакетах

Источник: Спорт РИА Новости

Попов выступал за ЦСКА с 2001 по 2004 год.

«Кому-то призовые клали на счет в банке, а кому-то выдавали наличкой. По желанию. После победы в Кубке я зашел в офис, забрал свои премиальные и их положил в пакет. Обычный целлофановый пакет, непрозрачный. Что-то хотел покупать. Наверное, новую машину. Собирался за ней в автосалон ехать, но сначала решил на «Динамо» заглянуть, там в это время матч шел. На входе на стадион запищал металлоискатель. Милиционер посмотрел — вроде, все нормально. «А это что у тебя?» — «Пакет». — «А в пакете что?». — «Ничего. Бумага». — «А ну-ка покажи», — рассказал Попов в интервью Championat.com.

«Я приоткрыл пакет и сразу закрыл. У милиционера аж глаза на лоб полезли! А я потихоньку иду дальше. Он: «Стой!». — «Что надо?». Сам иду. «Стой!!». И он меня за руку — хвать. Хорошо, какой-то начальник обернулся и узнал меня. В итоге пропустили. А на трибунах уже сидел клубный охранник, которому я рассказал эту историю. Он ответил: «Ты вообще нормальный?! Кто-нибудь другой увидел бы — сзади по голове лопатой дали, и нет пакета». Я подумал: «А ведь и правда — попасть мог», — добавил Попов.