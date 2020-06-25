В РПЛ сообщили о случаях заражения коронавирусом в «Оренбурге»

Ранее подтвержденные случаи коронавируса были выявлены в «Ростове» и «Динамо». В итоге команда Валерия Карпина была вынуждена выставить против «Сочи» состав, собранный из игроков академии, а встреча «Динамо» с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей “Оренбурга” при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора», — приводятся слова Прядкина в Telegram-канале РПЛ.