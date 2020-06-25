Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Бернли
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
24.06
Реал
Мальорка
20
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
13:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В РПЛ сообщили о случаях заражения коронавирусом в «Оренбурге»

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о вспышке коронавирусной инфекции в «Оренбурге».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее подтвержденные случаи коронавируса были выявлены в «Ростове» и «Динамо». В итоге команда Валерия Карпина была вынуждена выставить против «Сочи» состав, собранный из игроков академии, а встреча «Динамо» с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей “Оренбурга” при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора», — приводятся слова Прядкина в Telegram-канале РПЛ.

Свой следующий матч «Оренбург» должен был провести 27 июня с «Краснодаром».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
«Реал» обошел «Барселону», у Рамоса три гола в четырех турах
Нурмагомедов возглавил список самых успешных россиян до 40 лет
Семин: Кикнадзе должен уйти из «Локомотива»
Почему Вагнер Лав рискует не заиграть в «Кайрате»
Вратарь-школьник отбил три пенальти и вывел клуб в финал Кубка
Невероятные скидки на самое нужное на Aliexpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь