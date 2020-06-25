В ФК «Локомотив» после матча с «Оренбургом» нет случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Локомотив» после матча 23-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Локомотив» после матча 23-го тура Тинькофф — Российской
Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:0) состоялся 21 июня в Москве на стадионе «РЖД-Арена». В четверг президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у ряда представителей клуба из Оренбурга при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией.
«Случаев заражения коронавирусом в “Локомотиве” нет», — сообщили в
«Локомотив» после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Оренбург» с 23 очками располагается на 15-й строчке.