В ФК «Локомотив» после матча с «Оренбургом» нет случаев заражения коронавирусом

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:0) состоялся 21 июня в Москве на стадионе «РЖД-Арена». В четверг президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у ряда представителей клуба из Оренбурга при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией.