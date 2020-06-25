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15:25 (мск), источник: ТАСС

В ФК «Локомотив» после матча с «Оренбургом» нет случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Локомотив» после матча 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» прошел плановое тестирование на коронавирус, все результаты — отрицательные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:0) состоялся 21 июня в Москве на стадионе «РЖД-Арена». В четверг президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у ряда представителей клуба из Оренбурга при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Случаев заражения коронавирусом в “Локомотиве” нет», — сообщили в пресс-службе клуба.

«Локомотив» после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Оренбург» с 23 очками располагается на 15-й строчке.

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