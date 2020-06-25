«Оренбург» сообщил, что коронавирус выявлен у 6 футболистов и 2 сотрудников клуба

«Очередные тесты на коронавирус в ФК «Оренбург» выявили восемь положительных результатов, — говорится в сообщении Twitter клуба. — Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации клуба выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург».