Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании

Источник: РИА "Новости"

Ромеро вышел на поле в матче ли лиги против «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней, побив рекорд турнира, державшийся с 1939 года.

«Надеюсь, “Реал” поддался, и Рамос не обидел ребенка», — написал Заболотный в комментариях под постом в Instagram.