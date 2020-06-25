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18:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Нападающий «Сочи» Антон Заболотный иронично прокомментировал дебют в чемпионате Испании 15-летнего футболиста «Мальорки» Луки Ромеро.

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Источник: РИА "Новости"

Ромеро вышел на поле в матче ли лиги против «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней, побив рекорд турнира, державшийся с 1939 года.

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«Надеюсь, “Реал” поддался, и Рамос не обидел ребенка», — написал Заболотный в комментариях под постом в Instagram.

Напомним, в первом туре после возобновления чемпионата России «Сочи» нанес поражение «Ростову» со счетом 10:1. За команду из Ростова-на-Дону выступали игроки молодежного состава и клубной академии, так как основной состав ранее ушел на карантин из-за наличия коронавирусной инфекции у шести футболистов. Руководство сочинцев ответило отказом на просьбу «Ростова» перенести встречу на резервную дату.

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Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 3124.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Alfredo di Stefano Stadium
Главные тренеры
Зинедин ЗиданВисенте Морено
Голы
Винисиус Жуниор(Лука Модрич)19′
Серхио Рамос56′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Мануэль Родригес Рейна
2Даниэль Карвахаль
20Александр Седлар
4Серхио Рамос
35′
21Антонио Райльо
5Рафаэль Варан
7Алехандро Посо
23Ферлан Менди
80′
14Дани Родригес
15Федерико Вальверде
26Такэфуса Кубо
10Лука Модрич
46′71′
24Мартин Вальент
61′
22Франсиско Роман Иско
15Фран Гамес
7Эден Азар
62′
12Иддрису Баба
83′
8Тони Кроос
87′
41Лука Ромеро
9Карим Бензема
83′
23Алейкс Фебас
61′
21Браим Диас
8Сальва Севилья
11Гарет Бэйл
71′
11Лаго Джуниор
70′
20Марко Асенсио
16Яннис Салибюр
25Винисиус Жуниор
83′
22Анте Будимир
8′61′
24Мариано Диас
29Кучо Эрнандес
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
18Фолы12
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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