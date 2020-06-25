Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Нападающий «Сочи» Антон Заболотный иронично прокомментировал дебют в чемпионате Испании 15-летнего футболиста «Мальорки» Луки Ромеро.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Нападающий «Сочи» Антон Заболотный иронично прокомментировал дебют в чемпионате Испании 15-летнего футболиста «Мальорки» Луки Ромеро.
Ромеро вышел на поле в матче ли лиги против «Реала» в возрасте 15 лет и 219 дней, побив рекорд турнира, державшийся с 1939 года.
«Надеюсь, “Реал” поддался, и Рамос не обидел ребенка», — написал Заболотный в комментариях под постом в Instagram.
Напомним, в первом туре после возобновления чемпионата России «Сочи» нанес поражение «Ростову» со счетом 10:1. За команду из
|Зинедин Зидан
|Висенте Морено
|Винисиус Жуниор(Лука Модрич)
|19′
|Серхио Рамос
|56′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|2
|Даниэль Карвахаль
|20
|Александр Седлар
|4
|Серхио Рамос
35′
|21
|Антонио Райльо
|5
|Рафаэль Варан
|7
|Алехандро Посо
|23
|Ферлан Менди
80′
|14
|Дани Родригес
|15
|Федерико Вальверде
|26
|Такэфуса Кубо
|10
|Лука Модрич
46′71′
|24
|Мартин Вальент
61′
|22
|Франсиско Роман Иско
|15
|Фран Гамес
|7
|Эден Азар
62′
|12
|Иддрису Баба
83′
|8
|Тони Кроос
87′
|41
|Лука Ромеро
|9
|Карим Бензема
83′
|23
|Алейкс Фебас
61′
|21
|Браим Диас
|8
|Сальва Севилья
|11
|Гарет Бэйл
71′
|11
|Лаго Джуниор
70′
|20
|Марко Асенсио
|16
|Яннис Салибюр
|25
|Винисиус Жуниор
83′
|22
|Анте Будимир
8′61′
|24
|Мариано Диас
|29
|Кучо Эрнандес
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)