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19:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Спартак» предложил двухлетний контракт Саного

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» ведет переговоры с футболистом французской «Тулузы» Яя Саного, сообщает L’Equipe.

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Источник: AFP 2020

По информации издания, «красно-белые» предложили 27-летнему форварду двухлетнее соглашение с заработной платой в 1,5 миллиона евро за сезон. Отмечается, что на Саного также претендуют два клуба из Франции, однако на данный момент они не делали предложений.

Саного выступает за «Тулузу» с 2017 года, его контракт с командой истекает в конце июня. В сезоне-2019/20 француз провел 16 матчей, забил четыре гола. Ранее нападающий играл за лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас», а также за амстердамский «Аякс».

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