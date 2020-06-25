СМИ: «Спартак» предложил двухлетний контракт Саного
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» ведет переговоры с футболистом французской «Тулузы» Яя Саного, сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» ведет переговоры с футболистом французской «Тулузы» Яя Саного, сообщает L’Equipe.
По информации издания, «красно-белые» предложили 27-летнему форварду двухлетнее соглашение с заработной платой в 1,5 миллиона евро за сезон. Отмечается, что на Саного также претендуют два клуба из Франции, однако на данный момент они не делали предложений.
Саного выступает за «Тулузу» с 2017 года, его контракт с командой истекает в конце июня. В сезоне-2019/20 француз провел 16 матчей, забил четыре гола. Ранее нападающий играл за лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас», а также за амстердамский «Аякс».