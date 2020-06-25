Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» — «Динамо»
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матча «Краснодара» и «Динамо».
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матча «Краснодара» и «Динамо».
«Краснодар» должен был в воскресенье принять «Динамо» в 23-м туре Российской
«Народ! С английским у меня, конечно, не особо, но я правильно понял, что дата игры “Краснодар” — “Динамо” изменена
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