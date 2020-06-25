Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Уотфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
26.06
Энергетик-БГУ
Славия М
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» — «Динамо»

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матча «Краснодара» и «Динамо».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» должен был в воскресенье принять «Динамо» в 23-м туре Российской премьер-лиги, однако встреча была перенесена с согласия краснодарцев на 19 июля из-за того, что у троих динамовских футболистов выявили коронавирус. Ранее на карантин ушел основной состав «Ростова», но «Сочи» отказался переносить матч, в итоге ростовчане были представлены игроками молодежного состава и академии, которые уступили сопернику со счетом 1:10.

«Народ! С английским у меня, конечно, не особо, но я правильно понял, что дата игры “Краснодар” — “Динамо” изменена из-за форс-мажора!?» — написал Карпин в своем аккаунте в Instagram, прикрепив сообщение РПЛ о том, что матч «Динамо» был перенесен из-за форс-мажора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее руководство РПЛ сообщало, что случаи заболевания коронавирусом в команде не являются форс-мажором.

Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Как Массимо Каррера повторяет в Греции историю «Спартака»
L’Equipe: «Спартак» предложил контракт футболисту «Тулузы»
«Уничтожение авторитета российского спорта»: Зеппельт о Зайцевой
Полузащитник «Барселоны» согласился перейти в «Ювентус»
Заболотный высмеял дебют 15-летнего игрока в чемпионате Испании
Невероятные скидки на самое нужное на Aliexpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь