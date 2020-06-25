Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» — «Динамо»

«Краснодар» должен был в воскресенье принять «Динамо» в 23-м туре Российской премьер-лиги, однако встреча была перенесена с согласия краснодарцев на 19 июля из-за того, что у троих динамовских футболистов выявили коронавирус. Ранее на карантин ушел основной состав «Ростова», но «Сочи» отказался переносить матч, в итоге ростовчане были представлены игроками молодежного состава и академии, которые уступили сопернику со счетом 1:10.