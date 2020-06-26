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11:07 (мск), источник: Матч ТВ

«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Как стало известно matchtv.ru, «Ростов» выпустит основной состав команды на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом».

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Источник: РИА "Новости"

В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.

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Напомним, что ранее в команде Валерия Карпина было выявлено шесть заболевших. «Ростов» был вынужден отправить на матч 23-го тура с «Сочи» (1:10) юных воспитанников клуба.

В настоящий момент основной состав ростовчан находится на двухнедельном карантине в соответствии с регламентом.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» случаев заражения коронавирусом не обнаружено.

Матч «Ростов» — «Арсенал» пройдет 27 июня на «Ростов Арене» и начнется в 20:00 мск.

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