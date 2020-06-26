«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Источник: РИА "Новости"

В игре, которая запланирована на 27 июня, примут участие футболисты с отрицательными тестами на коронавирус.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7245d6cdd69adbc79a4" data-vnd="f7245d6cdd69adbc79a4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7245d6cdd69adbc79a4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что ранее в команде Валерия Карпина было выявлено шесть заболевших. «Ростов» был вынужден отправить на матч 23-го тура с «Сочи» (1:10) юных воспитанников клуба.

В настоящий момент основной состав ростовчан находится на двухнедельном карантине в соответствии с регламентом.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» случаев заражения коронавирусом не обнаружено.