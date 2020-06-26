Программа 24-го тура чемпионата России по футболу откроется в пятницу двумя матчами
ТАСС, 26 июня. Программа 24-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 26 июня. Программа 24-го тура Тинькофф — Российской
На поле «Газпром-Арены» выйдут команды, находящиеся на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата России. «Зенит» (53) занимает первое место, а «Крылья Советов» (22) располагаются на 16-й строчке. В первом после связанной с пандемией коронавируса паузы туре петербуржцы в Москве одержали крупную победу над ЦСКА (4:0). Самарцы же дома потерпели поражение от «Ахмата» (2:4).
Предстоящая игра станет первой для «Газпром-Арены» с середины марта. Установленные Роспотребнадзором ограничения на количество зрителей во время матчей чемпионата России составляют 10% от вместимости арен. Домашний стадион «Зенита» вмешает 67 800 человек, поэтому в пятницу на нем смогут присутствовать не более 6780 зрителей. При этом петербургский клуб протестирует новинку — трибуну, где на мультимедийных экранах будут показывать болельщиков команды со всего мира.
Все клубы РПЛ регулярно сдают тесты на коронавирус. Как сообщили ТАСС в
Предстоящий матч станет 49-м в истории противостояния «Зенита» и «Крыльев Советов». В предыдущих встречах петербуржцы одержали 26 побед, потерпев при этом 12 поражений, еще 10 встреч завершились вничью. Самарцы не набирали очков в матчах с петербуржцами с августа 2015 года — тогда команда на поле соперника одержала победу (3:1). В шести последующих встречах «Зенит» одержал шесть побед с общей разницей забитых и пропущенных мячей 15:4.
«Сочи» в матче 23-го тура одержал самую крупную победу в истории РПЛ, обыграв «Ростов» со счетом 10:1. В той встрече за соперника выступали игроки в возрасте от 16 до 19 лет. Основной состав «Ростова» с 17 июня находится на карантине
Клуб из Грозного в первой встрече после рестарта чемпионата России одержал волевую победу в Самаре над местными «Крыльями Советов» (4:2). Перед очной игрой «Ахмат» (23) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (27) идет на 10-м месте.
В составе «Ахмата» предстоящую встречу могут пропустить три игрока — защитники Ризван Уциев и Магомед Мусалов, а также полузащитник Антон Швец. Их участие в матче находится под вопросом
Предстоящий матч станет вторым официальным в истории противостояния команд. В первом круге чемпионата России «Сочи» на своем поле одержал победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.