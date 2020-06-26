Матч 25-го тура ЧР между «Тамбовом» и «Зенитом» пройдет без зрителей

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) “Тамбов” — “Зенит”, который состоится 1 июля на стадионе “Нижний Новгород”, без зрителей», — говорится в заявлении.

«Также на игру не будут допущены представители средств массовой информации. Исключение составят присутствие на арене сотрудников основного вещателя и клубных пресс-служб, аккредитованных в “чистую” зону, согласно требованиям регламента возобновления текущего сезона. “Тамбов” приносит извинения всем болельщикам и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — отмечается в релизе.