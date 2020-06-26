Матч 25-го тура ЧР между «Тамбовом» и «Зенитом» пройдет без зрителей
Матч 25-го тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом» пройдет без зрителей, сообщается на сайте «Тамбова».
Матч 25-го тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом» пройдет без зрителей, сообщается на сайте «Тамбова».
Встреча должна состояться 1 июля в Нижнем Новгороде.
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