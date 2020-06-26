Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Энергетик-БГУ
Славия М
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Слуцк
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
17Черный день российского футбола
11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч 25-го тура ЧР между «Тамбовом» и «Зенитом» пройдет без зрителей

Матч 25-го тура чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом» пройдет без зрителей, сообщается на сайте «Тамбова».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча должна состояться 1 июля в Нижнем Новгороде.

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) “Тамбов” — “Зенит”, который состоится 1 июля на стадионе “Нижний Новгород”, без зрителей», — говорится в заявлении.

«Также на игру не будут допущены представители средств массовой информации. Исключение составят присутствие на арене сотрудников основного вещателя и клубных пресс-служб, аккредитованных в “чистую” зону, согласно требованиям регламента возобновления текущего сезона. “Тамбов” приносит извинения всем болельщикам и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — отмечается в релизе.

Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
«Ливерпуль» установил рекорд, став чемпионом за 7 туров до конца
Пиво для Клоппа. Как «Ливерпуль» праздновал чемпионство
«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом
ФИФА перенесла стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022
Каким был мир в год последнего чемпионства «Ливерпуля» (фото)
Джеррард: Ждали победу в АПЛ 30 лет, пусть вечеринка начнется
Смертин сравнил игру «Ливерпуля» с «Челси» времен Жозе Моуринью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь