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14:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС: Если не соблюдать правила безопасности по COVID, поправки не помогут

Никакие поправки в регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) не изменят ситуацию с коронавирусом в клубах, если не соблюдать правила безопасности, сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин сообщал РИА Новости, что ответ по медицинскому регламенту от Роспотребнадзора ожидается в пятницу.

«РФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с футбольными клубами. Но, наш взгляд, самым главным сейчас является соблюдение тех принципов, которые отражены в регламенте возобновления. Они просто логичны. Мы понимаем, что никакие поправки не помогут, если футболисты будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой как уже было с некоторыми клубами. Из-за  пренебрежения элементарными нормами на карантине оказывается вся команда», — сказал Алаев журналистам.

В качестве положительных примеров Алаев привел «Уфу» и «Локомотив». «В то же время есть и пример “Уфы”, где вовремя удалось определить минимальную контактную группу, поэтому команда смогла провести игру основным составом. Нам кажется очень правильным решение футбольного клуба “Локомотив”, который в течение следующих двух недель останется на базе, что минимизирует риски», — подчеркнул он.

«Если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию. Только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу в таких случаях», — добавил генеральный секретарь РФС.

«Краснодар» должен был 21 июня принять московское «Динамо» в рамках 23-го тура РПЛ, но встреча была перенесена с согласия краснодарцев на 19 июля из-за того, что у троих футболистов столичного клуба выявили коронавирус. Ранее на карантин ушел основной состав «Ростова», но «Сочи» отказался переносить матч, в итоге ростовчане были представлены игроками молодежного состава и академии, которые уступили сопернику со счетом 1:10. В четверг стало известно, что у нескольких игроков «Оренбурга» также выявлен коронавирус.

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