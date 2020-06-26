РФС: Если не соблюдать правила безопасности по COVID, поправки не помогут

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин сообщал РИА Новости, что ответ по медицинскому регламенту от Роспотребнадзора ожидается в пятницу.

«РФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с футбольными клубами. Но, наш взгляд, самым главным сейчас является соблюдение тех принципов, которые отражены в регламенте возобновления. Они просто логичны. Мы понимаем, что никакие поправки не помогут, если футболисты будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой как уже было с некоторыми клубами. Из-за пренебрежения элементарными нормами на карантине оказывается вся команда», — сказал Алаев журналистам.

В качестве положительных примеров Алаев привел «Уфу» и «Локомотив». «В то же время есть и пример “Уфы”, где вовремя удалось определить минимальную контактную группу, поэтому команда смогла провести игру основным составом. Нам кажется очень правильным решение футбольного клуба “Локомотив”, который в течение следующих двух недель останется на базе, что минимизирует риски», — подчеркнул он.

«Если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию. Только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу в таких случаях», — добавил генеральный секретарь РФС.