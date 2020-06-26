Федун обратился в МВД после задержаний болельщиков «Спартака»

Фанаты собрались у арены, чтобы проводить команду на матч 23-го тура РПЛ в Тулу на игру с «Арсеналом». Поклонники поджигали файеры и перекрыли дорогу. СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении фанатов.
«Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди истосковались по футболу, а способов “болеть” у них не так уж много ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не могут и не должны квалифицироваться как хулиганство», — говорится в тексте письма, которое было опубликовано в аккаунте Ofnews в Twitter.
По мнению Федуна, скандирование традиционных спартаковских лозунгов без употребления нецензурной лексики, а также использование пиротехнических средств в безлюдном месте и кратковременное, в течение одной минуты, перекрытие проезда на прилегающей к стадиону территории, не представляли общественной опасности.
«Прошу Вас тщательно рассмотреть все обстоятельства задержаний болельщиков “Спартака”. Со своей стороны заверяю Вас, что совет директоров футбольного клуба находится в тесном контакте с лидерами фанатских объединений и намерен приложить все возможные усилия, чтобы впредь действия болельщиков были согласованы с клубом и проводились в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — также сообщается в письме, которое было направлено первому заместителю министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковнику полиции Александру Горовому.
В субботу капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что игроки команды готовы оплатить штрафы за фанатов, на которых завели уголовное дело.