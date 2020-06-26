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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сторона «Локомотива» приобщила к иску против Геркуса 30 кг документов

Представитель футбольного клуба «Локомотив» Александр Андреев в ходе судебного заседания по иску московского клуба к бывшему генеральному директору команды Илье Геркусу приобщил к делу существенное количество документов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Иск «Локомотива» к Геркусу, по которому столичный клуб требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, был подан 28 января. В пятницу проходит заседание в арбитражном суде города Москвы.

«Прошу приобщить в дополнение к исковому заявлению все эти документы. Это материалы, касающиеся возражения ответчика на иск. А также материалы в качестве доказательств к нашему иску», — заявил Андреев в ходе судебного разбирательства.

Эти бумаги адвокат доставил в суд в чемодане. По словам Андреева, вес всех бумаг, которые будут приобщены, составил более 30 килограммов.

Сторона Геркуса была не согласна с приобщением данных документов, ссылаясь на срок рассмотрения дела. Однако судья напомнил о периоде самоизоляции, оставив вопрос о приобщении данных бумаг открытым. Вероятно, приобщение данных документов будет рассмотрено на следующем заседании.

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