Сторона «Локомотива» приобщила к иску против Геркуса 30 кг документов

Источник: Спорт РИА Новости

Иск «Локомотива» к Геркусу, по которому столичный клуб требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, был подан 28 января. В пятницу проходит заседание в арбитражном суде города Москвы.

«Прошу приобщить в дополнение к исковому заявлению все эти документы. Это материалы, касающиеся возражения ответчика на иск. А также материалы в качестве доказательств к нашему иску», — заявил Андреев в ходе судебного разбирательства.

Эти бумаги адвокат доставил в суд в чемодане. По словам Андреева, вес всех бумаг, которые будут приобщены, составил более 30 килограммов.