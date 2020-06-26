Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Смолевичи
Слуцк
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Сочи
11
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Энергетик-БГУ
Славия М
50
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
15Первая победа Николича
18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте чемпионата России

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за изменения в регламенте чемпионата России по футболу, сообщается в релизе на сайте лиги.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Совещание руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов прошло по видеосвязи. Было инициировано заочное голосование за изменения в регламенте о возобновлении турнира, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.

«Представители клубов проголосовали за: 1. исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых игроков и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков; 2. изменение пункта 2 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований; 3. дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС», — сообщается в релизе.

Отмечается, что итоговое решение о внесении поправок в регламент примет бюро исполкома РФС.

«На прошедшем совещании с руководителями клубов мы обсудили все организационные вопросы и выслушали их мнения. На основе предложений от клубов мы разработали изменения в различные регламенты и заочным голосованием общего собрания их утвердили. Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время бюро исполкома РФС должно рассмотреть наши правки», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
«Ливерпуль» установил рекорд, став чемпионом за 7 туров до конца
Гончаренко готов вернуться в ЦСКА до конца сезона
«Краснодар» объявил, что матч с «Оренбургом» не состоится
Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций
Каким был мир в год последнего чемпионства «Ливерпуля» (фото)
Российский волейболист дисквалифицирован на два года условно
«Я победил Хабиба». Рекорд Нурмагомедова считают искусственным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь