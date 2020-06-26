«Сочи» выступил с заявлением по матчу с «Ростовом»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Сочи» — «Ростов» прошла 19 июня в Сочи и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. За несколько дней до игры «Ростов» объявил об уходе основной команды на 14-дневный карантин из-за коронавируса, но «Сочи» отказался переносить матч, в итоге ростовчане были представлены игроками молодежного состава и академии. После этой встречи «Сочи» подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Российская премьер-лига проводится со значительными ограничениями, дополнительными требованиями к организаторам матчей и в соответствии с отдельно разработанным календарем матчей, ограничивающим возможности переноса игр. Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК “Ростов” за сутки до проведения матча», — говорится в релизе.

«Непосредственно в день проведения матча “Ростов” сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения. Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча, “Ростов” не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков. Решение о составе было принято непосредственно руководством “Ростова”, никем иным такое решение не может быть принято», — отмечает пресс-служба.

В заявлении «Сочи» отмечается, что клуб не имел возможности со своей стороны выставить на матч также молодежную команду, поскольку не обладал информацией о составе соперников.