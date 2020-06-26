«Сочи» выступил с заявлением по матчу с «Ростовом»
Футбольный клуб «Сочи» опубликовал на официальном сайте заявление относительно матча 23-го тура Российской
Футбольный клуб «Сочи» опубликовал на официальном сайте заявление относительно матча 23-го тура Российской
Встреча «Сочи» — «Ростов» прошла 19 июня в Сочи и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. За несколько дней до игры «Ростов» объявил об уходе основной команды на 14-дневный карантин
«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Российская
«Непосредственно в день проведения матча “Ростов” сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения. Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча, “Ростов” не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков. Решение о составе было принято непосредственно руководством “Ростова”, никем иным такое решение не может быть принято», — отмечает
В заявлении «Сочи» отмечается, что клуб не имел возможности со своей стороны выставить на матч также молодежную команду, поскольку не обладал информацией о составе соперников.
«Со своей стороны ФК “Сочи” не имел возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении “Ростова” об участии в матче стало известно непосредственно в день игры. Кроме того, игроки молодежной команды “Сочи” были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным. Команда “Сочи” не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. “Сочи” считает неприемлемым “играть в поддавки” в профессиональном спорте», — отмечается в релизе.
|Владимир Федотов
|Валерий Карпин
|Владимир Абрамов
|7′
|Роман Романов(Данил Хромов)
|1′
|Александр Кокорин(Андрей Мостовой)
|15′
|Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)
|44′
|Антон Заболотный(Кирилл Заика)
|45+1′
|Антон Заболотный
|47′
|Александр Кокорин(Никита Бурмистров)
|52′
|Иван Новосельцев
|53′
|Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)
|74′
|Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)
|86′
|Никита Колдунов
|87′
|Антон Заболотный
|26′
|35
|Сослан Джанаев
|46
|Денис Попов
|32
|Миха Мевля
|65
|Тимофей Калистратов
|45
|Иван Миладинович
|72
|Владимир Абрамов
|27
|Кирилл Заика
|60
|Павел Горелов
63′
|24
|Эльмир Набиуллин
|66
|Вильям Рогава
|17
|Андрей Мостовой
|71
|Кирилл Гирнык
25′
|25
|Иван Новосельцев
56′
|52
|Роман Романов
45′
|56
|Вадим Милютин
|98
|Сергей Кочканян
|34
|Тимофей Маргасов
38′60′
|57
|Никита Колотиевский
45′
|95
|Жаннелли Имбюла
|84
|Алексей Корниенко
|18
|Никита Бурмистров
42′69′
|58
|Тамаз Топурия
43′61′
|8
|Никита Колдунов
|62
|Иван Комаров
|9
|Антон Заболотный
60′
|74
|Никита Куприянов
73′
|77
|Дмитрий Полоз
|61
|Никита Каштан
|91
|Александр Кокорин
69′
|75
|Данил Хромов
80′
|58
|Андрей Боковой
|82
|Максим Ставцев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Голевые моменты
|1
|43
|Удары (всего)
|2
|26
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)