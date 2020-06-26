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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» выступил с заявлением по матчу с «Ростовом»

Футбольный клуб «Сочи» опубликовал на официальном сайте заявление относительно матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», отметив, что клуб из Ростова-на-Дону попросил о переносе игры за сутки до ее начала, но непосредственно в день встречи уже сообщил о прибытии на матч.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Сочи» — «Ростов» прошла 19 июня в Сочи и завершилась со счетом 10:1 в пользу хозяев. За несколько дней до игры «Ростов» объявил об уходе основной команды на 14-дневный карантин из-за коронавируса, но «Сочи» отказался переносить матч, в итоге ростовчане были представлены игроками молодежного состава и академии. После этой встречи «Сочи» подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Российская премьер-лига проводится со значительными ограничениями, дополнительными требованиями к организаторам матчей и в соответствии с отдельно разработанным календарем матчей, ограничивающим возможности переноса игр. Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК “Ростов” за сутки до проведения матча», — говорится в релизе.

«Непосредственно в день проведения матча “Ростов” сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения. Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча, “Ростов” не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков. Решение о составе было принято непосредственно руководством “Ростова”, никем иным такое решение не может быть принято», — отмечает пресс-служба.

В заявлении «Сочи» отмечается, что клуб не имел возможности со своей стороны выставить на матч также молодежную команду, поскольку не обладал информацией о составе соперников.

«Со своей стороны ФК “Сочи” не имел возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении “Ростова” об участии в матче стало известно непосредственно в день игры. Кроме того, игроки молодежной команды “Сочи” были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным. Команда “Сочи” не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. “Сочи” считает неприемлемым “играть в поддавки” в профессиональном спорте», — отмечается в релизе.

Сочи
10:1
Первый тайм: 4:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Фишт, 2807 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
Владимир Абрамов7′
Роман Романов(Данил Хромов)1′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
45′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′60′
57Никита Колотиевский
45′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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