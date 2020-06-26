РПЛ: Все тесты «Динамо» на коронавирус за неделю были отрицательные

«Динамо» не смогло вылететь на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» из-за того, что у троих игроков был выявлен коронавирус. Встреча была перенесена с 21 июня на 19 июля. Из-за карантина в клубе под угрозой отмены оказалось дерби с ЦСКА в рамках 24-го тура.
«В течение недели игроки “Динамо” находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время столичный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня», — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.
Встреча «Динамо» — ЦСКА должна пройти на поле стадиона «бело-голубых» в Петровском парке в субботу, 27 июня. Начала матча — в 19:00 мск.