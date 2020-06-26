Прядкин: «Ростов» сообщил, что готов провести матч с «Арсеналом» 27 июня
Ушедший в июне на карантин футбольный клуб «Ростов» сообщил, что готов провести матч Российской
Ушедший в июне на карантин футбольный клуб «Ростов» сообщил, что готов провести матч Российской
Матч 24-го тура должен пройти в
«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч против «Арсенала», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учётом вышесказанного мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами, — цитирует Прядкина сайт РПЛ.
«Ростов» 17 июня объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин