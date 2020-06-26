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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прядкин: «Ростов» сообщил, что готов провести матч с «Арсеналом» 27 июня

Ушедший в июне на карантин футбольный клуб «Ростов» сообщил, что готов провести матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» 27 июня, лига надеется, что всех игроков допустят к матчу, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч 24-го тура должен пройти в Ростове-на-Дону в субботу.

«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч против «Арсенала», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учётом вышесказанного мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами, — цитирует Прядкина сайт РПЛ.

«Ростов» 17 июня объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава, в результате в игре 23-го тура с «Сочи» (1:10) ростовскую команду представляли игроки молодежного состава и академии.

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