«Краснодар» объявил, что матч с «Оренбургом» не состоится

Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявили восемь положительных результатов тестирования на коронавирус: 6 футболистов и 2 сотрудника клуба. Сегодня РПЛ сообщила, что матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится.

«26 июня в адрес РПЛ поступило официальное письмо от ФК “Оренбург”. В нем сообщалось о невозможности участия команды в матче с “Краснодаром”. Таким образом, намеченная на 27 июня игра 24 тура РПЛ между “Оренбургом” и “Краснодаром” не состоится», — говорится в заявлении «быков».