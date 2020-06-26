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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» объявил, что матч с «Оренбургом» не состоится

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала на официальном сайте клуба заявление о ситуации с проведением матча 24-го тура РПЛ против «Оренбурга».

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Источник: Reuters

Встреча должна была пройти 27 июня.

Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявили восемь положительных результатов тестирования на коронавирус: 6 футболистов и 2 сотрудника клуба. Сегодня РПЛ сообщила, что матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится.

«26 июня в адрес РПЛ поступило официальное письмо от ФК “Оренбург”. В нем сообщалось о невозможности участия команды в матче с “Краснодаром”. Таким образом, намеченная на 27 июня игра 24 тура РПЛ между “Оренбургом” и “Краснодаром” не состоится», — говорится в заявлении «быков».

«Оренбург» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 41 балл и 3-я строчка.

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