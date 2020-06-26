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20:08 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в первом матче 24-го тура чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1 в первом матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

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Источник: ИТАР-ТАСС

На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков, который впоследствии был признан лучшим игроком матча. Футболист впервые в карьере забил в трех матчах подряд в чемпионатах России. Всего на его счету четыре гола в нынешнем сезоне. В добавленное к первому тайму время счет сравнял нападающий «Сочи» Никита Бурмистров.

Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов нанес символический? удар по мячу перед началом встречи, посвятив его героической? работе медицинских сотрудников региона в период пандемии коронавирусной инфекции. После этого президент «Ахмата» Магомед Даудов вручил министру именную футболку клуба.

В турнирной таблице «Сочи» располагается на 10-й строчке, в активе клуба 28 очков. «Ахмат» занимает 14-е место, набрав 24 очка. «Сочи» не проигрывает пять матчей в РПЛ подряд, после четырех побед последовала ничья. В следующем туре «Сочи» примет московское «Динамо» 1 июля, в тот же день «Ахмат» на выезде встретится с тульским «Арсеналом».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 2426.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 2878 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовВладимир Федотов
Голы
Денис Глушаков(Бернард Бериша)33′
Никита Бурмистров45+1′
Составы команд
16Евгений Городов
35Сослан Джанаев
3Максим Ненахов
15Ибрагим Цаллагов
8Мирослав Богосавац
25Иван Новосельцев
15Андрей Семенов
27Кирилл Заика
20Зоран Нижич
32Миха Мевля
11Силва Лима Исмаэл
34Тимофей Маргасов
10′
19Олег Иванов
31′
45Иван Миладинович
21Одисе Роши
17Андрей Мостовой
88Денис Глушаков
18Никита Бурмистров
77Бернард Бериша
90′
91Александр Кокорин
59Евгений Харин
9Антон Заболотный
82′
18Андрес Понсе
87′
87Александр Карапетян
17Аблай Мбенг
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)8
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
11Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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