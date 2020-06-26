«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в первом матче 24-го тура чемпионата России по футболу
ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1 в первом матче 24-го тура Тинькофф — Российской
ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1 в первом матче 24-го тура Тинькофф — Российской
На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков, который впоследствии был признан лучшим игроком матча. Футболист впервые в карьере забил в трех матчах подряд в чемпионатах России. Всего на его счету четыре гола в нынешнем сезоне. В добавленное к первому тайму время счет сравнял нападающий «Сочи» Никита Бурмистров.
Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов нанес символический? удар по мячу перед началом встречи, посвятив его героической? работе медицинских сотрудников региона в период пандемии коронавирусной инфекции. После этого президент «Ахмата» Магомед Даудов вручил министру именную футболку клуба.
В турнирной таблице «Сочи» располагается на 10-й строчке, в активе клуба 28 очков. «Ахмат» занимает 14-е место, набрав 24 очка. «Сочи» не проигрывает пять матчей в РПЛ подряд, после четырех побед последовала ничья. В следующем туре «Сочи» примет московское «Динамо» 1 июля, в тот же день «Ахмат» на выезде встретится с тульским «Арсеналом».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Игорь Шалимов
|Владимир Федотов
|Денис Глушаков(Бернард Бериша)
|33′
|Никита Бурмистров
|45+1′
|16
|Евгений Городов
|35
|Сослан Джанаев
|3
|Максим Ненахов
|15
|Ибрагим Цаллагов
|8
|Мирослав Богосавац
|25
|Иван Новосельцев
|15
|Андрей Семенов
|27
|Кирилл Заика
|20
|Зоран Нижич
|32
|Миха Мевля
|11
|Силва Лима Исмаэл
|34
|Тимофей Маргасов
10′
|19
|Олег Иванов
31′
|45
|Иван Миладинович
|21
|Одисе Роши
|17
|Андрей Мостовой
|88
|Денис Глушаков
|18
|Никита Бурмистров
|77
|Бернард Бериша
90′
|91
|Александр Кокорин
|59
|Евгений Харин
|9
|Антон Заболотный
82′
|18
|Андрес Понсе
87′
|87
|Александр Карапетян
|17
|Аблай Мбенг
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)