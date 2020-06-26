«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в первом матче 24-го тура чемпионата России по футболу

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На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков, который впоследствии был признан лучшим игроком матча. Футболист впервые в карьере забил в трех матчах подряд в чемпионатах России. Всего на его счету четыре гола в нынешнем сезоне. В добавленное к первому тайму время счет сравнял нападающий «Сочи» Никита Бурмистров.

Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов нанес символический? удар по мячу перед началом встречи, посвятив его героической? работе медицинских сотрудников региона в период пандемии коронавирусной инфекции. После этого президент «Ахмата» Магомед Даудов вручил министру именную футболку клуба.

В турнирной таблице «Сочи» располагается на 10-й строчке, в активе клуба 28 очков. «Ахмат» занимает 14-е место, набрав 24 очка. «Сочи» не проигрывает пять матчей в РПЛ подряд, после четырех побед последовала ничья. В следующем туре «Сочи» примет московское «Динамо» 1 июля, в тот же день «Ахмат» на выезде встретится с тульским «Арсеналом».