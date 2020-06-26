Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:00
Смолевичи
Слуцк
21
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Энергетик-БГУ
Славия М
50
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
17Черный день российского футбола
21:34 (мск), источник: Sport24

Фанаты «Зенита» превратили коронавирус в футбольный мяч: видео

Фанаты «Зенита» в домашнем матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» подготовили необычный перфоманс, в рамках которого превратили коронавирус в футбольный мяч.

Наверх
Источник: twitter.com/MatchTV

«Санитар в противогазе сжимает этот проклятый коронавирус и выпускает из него пар, после чего держит в руках уже футбольный мяч, а не коронавирус. Браво болельщикам «Зенита», — сказал комментатор Константин Генич во время трансляции на телеканале «Матч Премьер».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Перфоманс лучших в мире болельщиков!» — так отреагировал на яркий баннер официальный твиттер «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ургант высмеял русских женщин
Секс-бомба Яна Кошкина могла стать гимнасткой и фоткалась с Кабаевой
«Ливерпуль» установил рекорд, став чемпионом за 7 туров до конца
«Сочи» после 10 голов «Ростову» не смог обыграть «Ахмат» в ЧР
«Краснодар» объявил, что матч с «Оренбургом» не состоится
Федор Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Барселоной»
Где вы, Макдэвиды и Кросби? Как Панарин рубится с НХЛ за деньги
«Зенит» играет против «Крыльев Советов» (трансляция)
WADA отреагировало на угрозы США прекратить финансирование
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь