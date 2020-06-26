Фанаты «Зенита» превратили коронавирус в футбольный мяч: видео
Фанаты «Зенита» в домашнем матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» подготовили необычный перфоманс, в рамках которого превратили коронавирус в футбольный мяч.
Фанаты «Зенита» в домашнем матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» подготовили необычный перфоманс, в рамках которого превратили коронавирус в футбольный мяч.
«Санитар в противогазе сжимает этот проклятый коронавирус и выпускает из него пар, после чего держит в руках уже футбольный мяч, а не коронавирус. Браво болельщикам «Зенита», — сказал комментатор Константин Генич во время трансляции на телеканале «Матч Премьер».
«Перфоманс лучших в мире болельщиков!» — так отреагировал на яркий баннер официальный твиттер «Зенита».