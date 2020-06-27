Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Краснодар
Футбол. Зарубежный
14:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Минск
Шахтер С
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Локомотив
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:15
Брешиа
Дженоа
Футбол. Зарубежный
18:30
Неман
Динамо Брс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Леганес
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
БАТЭ
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
26.06
Севилья
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
26.06
Ювентус
Лечче
40
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ни шагу в сторону не сделали!» «Оренбург» ответил Черданцеву на обвинение в легкомыслии

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал отказ «Оренбурга» проводить матч 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» признал, что легкомысленно отнёсся к требованиям по медицинскому регламенту и принял решение не играть с «Краснодаром». Следовательно, на ближайшем заседании КДК присудит им 0:3. Вывод — строго соблюдать правила карантина. Поблажек от Роспотребнадзора никому не будет, — написал Черданцев в своём «твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы признали? Мы вылетели здоровыми в Москву — тесты сделали. Все в масках. Самолёт (чартер) — Шереметьево — отель — стадион — Шереметьево — самолёт. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза всё равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной», — ответила Черданцеву в комментариях пресс-служба клуба.

Читайте также
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Волевая победа без чемпионской игры. «Зенит» обыграл «Крылья»
Тень коронавируса. Четыре матча 24-го тура РПЛ пройдут в субботу
43-летний российский боец подписал новый контракт с UFC
В МВД обратились с просьбой не преследовать фанатов «Спартака»
Тедеско vs автобус Евсеева: прогноз на матч «Спартак» — «Уфа»
45-летний экс-чемпион мира вернется на ринг спустя шесть лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь