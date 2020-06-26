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26 июня, источник: ТАСС

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев с пенальти дважды отличился Артем Дзюба (64-я и 70-я минуты), у гостей мяч забил Максим Глушенков (44). Дзюба идет на первом месте в списке бомбардиров сезона РПЛ, на его счету 15 голов, у форвардов «Ростова» Элдора Шомуродова и московского «Спартака» Александра Соболева по 11 голов. Для самарского клуба этот матч стал 800-м в высшем дивизионе чемпионата России. Наивысшим достижением клуба являются бронзовые награды чемпионата России, завоеванные в сезоне-2004.

Лучшим игроком встречи признан нападающий хозяев Малком. «Зенит» установил вдоль поля «Газпром-Арены» мультимедиа-экраны, на которых выводилась трансляция домашних веб-камер болельщиков.

Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию до 13 матчей, в последний раз «Зенит» проигрывал 28 сентября прошлого года в гостевом матче против столичного «Локомотива» (0:1).

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«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 56 очков, отрыв от второго места, на котором располагается московский «Локомотив» (44 очка, 23 матча), увеличился до 12 очков. «Крылья Советов» идут на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка, самарцы отстают от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне, на два очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака 1 июля на выезде сыграют с «Тамбовом», самарский клуб 30 июня в гостях встретится с московским «Локомотивом».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

«Зенит» пригласил на матч врачей из больницы Святого Георгия

Перед началом матча на одной из трибун за воротами был развернут баннер с изображением человека, который в защитном костюме и противогазе держит в руках символическое изображение коронавируса. Через некоторое время вместо коронавируса на баннере появилось изображение футбольного мяча.

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На игре присутствовали приглашенные клубом врачи из больницы Святого Георгия, находящейся в Санкт-Петербурге. Весной это медицинское учреждение стало принимать пациентов с подозрением на коронавирус. В конце марта футболисты, тренерский штаб и руководители клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов для больницы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Зенит
2:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2426.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 6379 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМиодраг Божович
Голы
Артем Дзюба64′
Максим Глушенков(Антон Зиньковский)44′
Артем Дзюба70′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Евгений Фролов
3Дуглас Сантос
3Никита Чернов
30′
6Бранислав Иванович
47′
18Мехди Зеффан
44Ярослав Ракицкий
90Тарас Бурлак
5Вильмар Барриос
8Александр Гацкан
22Артем Дзюба
15Максим Глушенков
15Вячеслав Караваев
71′
17Антон Зиньковский
17Олег Шатов
23Дмитрий Комбаров
52′
14Далер Кузяев
21′46′
11Денис Попович
74′
91Алексей Сутормин
9Деян Радонич
27Магомед Оздоев
90′
40Артем Тимофеев
62′79′
18Юрий Жирков
7Сафаа Хади
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Кабутов
67′
11Себастьян Дриусси
10Антон Терехов
8Филипе Силва Малком
90′
38Леон Мусаев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)5
7Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
10Угловые2
6Фолы13
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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