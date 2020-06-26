«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев с пенальти дважды отличился Артем Дзюба (64-я и 70-я минуты), у гостей мяч забил Максим Глушенков (44). Дзюба идет на первом месте в списке бомбардиров сезона РПЛ, на его счету 15 голов, у форвардов «Ростова» Элдора Шомуродова и московского «Спартака» Александра Соболева по 11 голов. Для самарского клуба этот матч стал 800-м в высшем дивизионе чемпионата России. Наивысшим достижением клуба являются бронзовые награды чемпионата России, завоеванные в сезоне-2004.
Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию до 13 матчей, в последний раз «Зенит» проигрывал 28 сентября прошлого года в гостевом матче против столичного «Локомотива» (0:1).
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 56 очков, отрыв от второго места, на котором располагается московский «Локомотив» (44 очка, 23 матча), увеличился до 12 очков. «Крылья Советов» идут на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка, самарцы отстают от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне, на два очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака 1 июля на выезде сыграют с «Тамбовом», самарский клуб 30 июня в гостях встретится с московским «Локомотивом».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
Перед началом матча на одной из трибун за воротами был развернут баннер с изображением человека, который в защитном костюме и противогазе держит в руках символическое изображение коронавируса. Через некоторое время вместо коронавируса на баннере появилось изображение футбольного мяча.
На игре присутствовали приглашенные клубом врачи из больницы Святого Георгия, находящейся в
|Сергей Семак
|Миодраг Божович
|Артем Дзюба
|64′
|Максим Глушенков(Антон Зиньковский)
|44′
|Артем Дзюба
|70′
|99
|Андрей Лунев
|39
|Евгений Фролов
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Никита Чернов
30′
|6
|Бранислав Иванович
47′
|18
|Мехди Зеффан
|44
|Ярослав Ракицкий
|90
|Тарас Бурлак
|5
|Вильмар Барриос
|8
|Александр Гацкан
|22
|Артем Дзюба
|15
|Максим Глушенков
|15
|Вячеслав Караваев
71′
|17
|Антон Зиньковский
|17
|Олег Шатов
|23
|Дмитрий Комбаров
52′
|14
|Далер Кузяев
21′46′
|11
|Денис Попович
74′
|91
|Алексей Сутормин
|9
|Деян Радонич
|27
|Магомед Оздоев
90′
|40
|Артем Тимофеев
62′79′
|18
|Юрий Жирков
|7
|Сафаа Хади
|7
|Сердар Азмун
83′
|77
|Дмитрий Кабутов
67′
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Антон Терехов
|8
|Филипе Силва Малком
90′
|38
|Леон Мусаев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|6
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)