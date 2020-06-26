«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев с пенальти дважды отличился Артем Дзюба (64-я и 70-я минуты), у гостей мяч забил Максим Глушенков (44). Дзюба идет на первом месте в списке бомбардиров сезона РПЛ, на его счету 15 голов, у форвардов «Ростова» Элдора Шомуродова и московского «Спартака» Александра Соболева по 11 голов. Для самарского клуба этот матч стал 800-м в высшем дивизионе чемпионата России. Наивысшим достижением клуба являются бронзовые награды чемпионата России, завоеванные в сезоне-2004.

Лучшим игроком встречи признан нападающий хозяев Малком. «Зенит» установил вдоль поля «Газпром-Арены» мультимедиа-экраны, на которых выводилась трансляция домашних веб-камер болельщиков.

Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию до 13 матчей, в последний раз «Зенит» проигрывал 28 сентября прошлого года в гостевом матче против столичного «Локомотива» (0:1).

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13174429" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 56 очков, отрыв от второго места, на котором располагается московский «Локомотив» (44 очка, 23 матча), увеличился до 12 очков. «Крылья Советов» идут на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка, самарцы отстают от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне, на два очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака 1 июля на выезде сыграют с «Тамбовом», самарский клуб 30 июня в гостях встретится с московским «Локомотивом».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

«Зенит» пригласил на матч врачей из больницы Святого Георгия

Перед началом матча на одной из трибун за воротами был развернут баннер с изображением человека, который в защитном костюме и противогазе держит в руках символическое изображение коронавируса. Через некоторое время вместо коронавируса на баннере появилось изображение футбольного мяча.