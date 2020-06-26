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26 июня, источник: ТАСС

Божович: Судья не засчитал чистый гол «Крыльев Советов» в ворота «Зенита» в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Павел Кукуян, работавший главным арбитром на матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги «Зенит» — «Крылья Советов», отменил второй гол гостей, который был забит без нарушений правил. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер самарского клуба Миодраг Божович.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу «Крылья Советов» уступили в гостях петербургскому «Зениту» со счетом 1:2. На 78-й минуте встречи форвард гостей Деян Радонич забил мяч, впоследствии отмененный Кукуяном из-за игры рукой полузащитником гостей Максимом Глушенковым в момент выполнения голевого паса.

«Зенит» владел инициативой, но у нас было немало опасных контратак, мы были близки к ничьей. Нам отменили чистый гол, мы это посмотрели только что после матча, — сказал Божович.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня мы знали, как сыграет “Зенит”. Очень много длинных передач на [Артема] Дзюбу, старались играть на подборе, закрыли опорную зону. Но во втором тайме мы сами привезли два пенальти», — добавил он.

После 24 матчей «Крылья Советов» идут в турнирной таблице на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка, самарцы отстают от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне, на два очка. В следующем сезоне самарский клуб 30 июня в гостях встретится с московским «Локомотивом».

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2:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2426.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 6379 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМиодраг Божович
Голы
Артем Дзюба64′
Максим Глушенков(Антон Зиньковский)44′
Артем Дзюба70′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Евгений Фролов
3Дуглас Сантос
3Никита Чернов
30′
6Бранислав Иванович
47′
18Мехди Зеффан
44Ярослав Ракицкий
90Тарас Бурлак
5Вильмар Барриос
8Александр Гацкан
22Артем Дзюба
15Максим Глушенков
15Вячеслав Караваев
71′
17Антон Зиньковский
17Олег Шатов
23Дмитрий Комбаров
52′
14Далер Кузяев
21′46′
11Денис Попович
74′
91Алексей Сутормин
9Деян Радонич
27Магомед Оздоев
90′
40Артем Тимофеев
62′79′
18Юрий Жирков
7Сафаа Хади
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Кабутов
67′
11Себастьян Дриусси
10Антон Терехов
8Филипе Силва Малком
90′
38Леон Мусаев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)5
7Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
10Угловые2
6Фолы13
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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