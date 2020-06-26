Божович: Судья не засчитал чистый гол «Крыльев Советов» в ворота «Зенита» в матче РПЛ

В пятницу «Крылья Советов» уступили в гостях петербургскому «Зениту» со счетом 1:2. На 78-й минуте встречи форвард гостей Деян Радонич забил мяч, впоследствии отмененный Кукуяном
«Зенит» владел инициативой, но у нас было немало опасных контратак, мы были близки к ничьей. Нам отменили чистый гол, мы это посмотрели только что после матча, — сказал Божович.
«Сегодня мы знали, как сыграет “Зенит”. Очень много длинных передач на [Артема] Дзюбу, старались играть на подборе, закрыли опорную зону. Но во втором тайме мы сами привезли два пенальти», — добавил он.
После 24 матчей «Крылья Советов» идут в турнирной таблице на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка, самарцы отстают от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне, на два очка. В следующем сезоне самарский клуб 30 июня в гостях встретится с московским «Локомотивом».
|Сергей Семак
|Миодраг Божович
|Артем Дзюба
|64′
|Максим Глушенков(Антон Зиньковский)
|44′
|Артем Дзюба
|70′
|99
|Андрей Лунев
|39
|Евгений Фролов
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Никита Чернов
30′
|6
|Бранислав Иванович
47′
|18
|Мехди Зеффан
|44
|Ярослав Ракицкий
|90
|Тарас Бурлак
|5
|Вильмар Барриос
|8
|Александр Гацкан
|22
|Артем Дзюба
|15
|Максим Глушенков
|15
|Вячеслав Караваев
71′
|17
|Антон Зиньковский
|17
|Олег Шатов
|23
|Дмитрий Комбаров
52′
|14
|Далер Кузяев
21′46′
|11
|Денис Попович
74′
|91
|Алексей Сутормин
|9
|Деян Радонич
|27
|Магомед Оздоев
90′
|40
|Артем Тимофеев
62′79′
|18
|Юрий Жирков
|7
|Сафаа Хади
|7
|Сердар Азмун
83′
|77
|Дмитрий Кабутов
67′
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Антон Терехов
|8
|Филипе Силва Малком
90′
|38
|Леон Мусаев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|6
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)