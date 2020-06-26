Божович: Судья не засчитал чистый гол «Крыльев Советов» в ворота «Зенита» в матче РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу «Крылья Советов» уступили в гостях петербургскому «Зениту» со счетом 1:2. На 78-й минуте встречи форвард гостей Деян Радонич забил мяч, впоследствии отмененный Кукуяном из-за игры рукой полузащитником гостей Максимом Глушенковым в момент выполнения голевого паса.

«Зенит» владел инициативой, но у нас было немало опасных контратак, мы были близки к ничьей. Нам отменили чистый гол, мы это посмотрели только что после матча, — сказал Божович.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13174409" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня мы знали, как сыграет “Зенит”. Очень много длинных передач на [Артема] Дзюбу, старались играть на подборе, закрыли опорную зону. Но во втором тайме мы сами привезли два пенальти», — добавил он.