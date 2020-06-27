Александр Медведев: До перерыва «Зенит» играл с «Крыльями Советов» не по-чемпионски

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в пятницу на «Газпром-Арене» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» (2:1). На гол Максима Глушенкова петербуржцы ответили двумя мячами Артема Дзюбы с пенальти. Эта игра стала для сине-бело-голубых первой домашней после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. В связи с эпидемиологической ситуацией число зрителей на матчах после рестарта чемпионата России ограничено 10% от вместимости стадионов, в игре против самарцев «Зенит» поддерживало 6 379 болельщиков.

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«Первое впечатление, что даже 10% могут создать настроение, — сказал Медведев. — Спасибо болельщикам, перекличка “виража” с противоположным сектором была практически постоянной. Это была большая помощь игрокам, которые соскучились по футболу».

«Что касается самой игры, это два совершенно разных тайма: первый тайм был не чемпионским, откровенно говоря, — продолжил гендиректор “Зенита”. — На классе у нас в лиге никого не обыграешь, а бегом трусцой хорошо заниматься по утрам. В перерыве команда перестроилась и стала играть так, как она должна, энергично».

Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные. Александр Медведев генеральный директор "Зенита"

По мнению Медведева, в эпизодах с назначением двух пенальти в ворота «Крыльев Советов», как и в моменте с отмененным голом самарцев, судьи приняли правильное решение. «Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные. Система видеоассистента рефери (VAR) сработала, когда не засчитали два гола “Зенита”, один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение “вне игры” определить было невозможно, это миллиметры. В эпизоде с отмененным голом “Крыльев Советов” было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении», — отметил собеседник агентства.