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08:49 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: До перерыва «Зенит» играл с «Крыльями Советов» не по-чемпионски

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» не показали чемпионской игры в первом тайме матча 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в пятницу на «Газпром-Арене» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» (2:1). На гол Максима Глушенкова петербуржцы ответили двумя мячами Артема Дзюбы с пенальти. Эта игра стала для сине-бело-голубых первой домашней после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. В связи с эпидемиологической ситуацией число зрителей на матчах после рестарта чемпионата России ограничено 10% от вместимости стадионов, в игре против самарцев «Зенит» поддерживало 6 379 болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первое впечатление, что даже 10% могут создать настроение, — сказал Медведев. — Спасибо болельщикам, перекличка “виража” с противоположным сектором была практически постоянной. Это была большая помощь игрокам, которые соскучились по футболу».

«Что касается самой игры, это два совершенно разных тайма: первый тайм был не чемпионским, откровенно говоря, — продолжил гендиректор “Зенита”. — На классе у нас в лиге никого не обыграешь, а бегом трусцой хорошо заниматься по утрам. В перерыве команда перестроилась и стала играть так, как она должна, энергично».

Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные.
Александр Медведев
генеральный директор "Зенита"

По мнению Медведева, в эпизодах с назначением двух пенальти в ворота «Крыльев Советов», как и в моменте с отмененным голом самарцев, судьи приняли правильное решение. «Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные. Система видеоассистента рефери (VAR) сработала, когда не засчитали два гола “Зенита”, один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение “вне игры” определить было невозможно, это миллиметры. В эпизоде с отмененным голом “Крыльев Советов” было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении», — отметил собеседник агентства.

«Зенит» после 24 сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Отрыв от идущего вторым московского «Локомотива», у которого есть игра в запасе, составляет 12 очков. В 25-м туре петербуржцы в Нижнем Новгороде сыграют с «Тамбовом», игра пройдет 1 июля.

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2:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2426.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 6379 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМиодраг Божович
Голы
Артем Дзюба64′
Максим Глушенков(Антон Зиньковский)44′
Артем Дзюба70′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Евгений Фролов
3Дуглас Сантос
3Никита Чернов
30′
6Бранислав Иванович
47′
18Мехди Зеффан
44Ярослав Ракицкий
90Тарас Бурлак
5Вильмар Барриос
8Александр Гацкан
22Артем Дзюба
15Максим Глушенков
15Вячеслав Караваев
71′
17Антон Зиньковский
17Олег Шатов
23Дмитрий Комбаров
52′
14Далер Кузяев
21′46′
11Денис Попович
74′
91Алексей Сутормин
9Деян Радонич
27Магомед Оздоев
90′
40Артем Тимофеев
62′79′
18Юрий Жирков
7Сафаа Хади
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Кабутов
67′
11Себастьян Дриусси
10Антон Терехов
8Филипе Силва Малком
90′
38Леон Мусаев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)5
7Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
10Угловые2
6Фолы13
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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