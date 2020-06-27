Общественная палата Москвы попросила МВД не преследовать болельщиков «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

20 июня перед гостевым матчем против «Арсенала» (3:2) болельщики «Спартака» перекрыли дорогу автобусу клуба напротив стадиона «Открытие-Арена» во время отъезда команды в Тулу. Фанаты скандировали кричалки в поддержку «Спартака», а также использовали пиротехнические средства. 23 июня стало известно, что около 30 человек было задержано и допрошено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), ранее полиция задержала еще трех болельщиков, которым в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В тот же день «Спартак» выступил с обращением к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов клуба, позже подобное обращение в письме заместителю главы МВД Александру Горовому адресовал владелец команды Леонид Федун.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5f72282ce43c551c6a3" data-vnd="b5f72282ce43c551c6a3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5f72282ce43c551c6a3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Общественная палата Москвы наблюдает за нарастающим общественным резонансом вокруг массовых задержаний болельщиков ФК “Спартак-Москва”, последовавших после эпизода с “проводами” клуба на выездной матч в Тулу. Учитывая отсутствия ущерба кому-либо, мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки своей команды», — говорится в письме.

Также Венедиктов призвал болельщиков всех столичных команд действовать исключительно в рамках законодательства. «Выражаем готовность к организации дискуссии с заинтересованными сторонами на площадке Общественной палаты или Общественного совета ГУВД. Это необходимо, чтобы избежать подобных ситуаций», — подчеркивается в письме.

Заместитель председателя Общественной палаты отметил, что болельщики красно-белых на свои средства приобрели и доставили продукты питания для более чем 2 тыс. нуждающихся в Москве и Московской области.