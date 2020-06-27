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09:38 (мск), источник: ТАСС

Общественная палата Москвы попросила МВД не преследовать болельщиков «Спартака»

ТАСС, 27 июня. Общественная палата Москвы обратилась в ГУ МВД столицы с просьбой прекратить уголовное преследование болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» по итогам инцидента, произошедшего перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Об этом говорится в письме заместителя председателя Общественной палаты Алексея Венедиктова на имя начальника ГУ МВД Олега Баранова, поступившего в распоряжении ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

20 июня перед гостевым матчем против «Арсенала» (3:2) болельщики «Спартака» перекрыли дорогу автобусу клуба напротив стадиона «Открытие-Арена» во время отъезда команды в Тулу. Фанаты скандировали кричалки в поддержку «Спартака», а также использовали пиротехнические средства. 23 июня стало известно, что около 30 человек было задержано и допрошено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), ранее полиция задержала еще трех болельщиков, которым в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В тот же день «Спартак» выступил с обращением к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов клуба, позже подобное обращение в письме заместителю главы МВД Александру Горовому адресовал владелец команды Леонид Федун.

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«Общественная палата Москвы наблюдает за нарастающим общественным резонансом вокруг массовых задержаний болельщиков ФК “Спартак-Москва”, последовавших после эпизода с “проводами” клуба на выездной матч в Тулу. Учитывая отсутствия ущерба кому-либо, мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки своей команды», — говорится в письме.

Также Венедиктов призвал болельщиков всех столичных команд действовать исключительно в рамках законодательства. «Выражаем готовность к организации дискуссии с заинтересованными сторонами на площадке Общественной палаты или Общественного совета ГУВД. Это необходимо, чтобы избежать подобных ситуаций», — подчеркивается в письме.

Заместитель председателя Общественной палаты отметил, что болельщики красно-белых на свои средства приобрели и доставили продукты питания для более чем 2 тыс. нуждающихся в Москве и Московской области.

Он подчеркнул, что под опекой болельщиков также находились малоимущие семьи, ветераны Великой отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи детей-инвалидов.

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