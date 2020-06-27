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10:11 (мск), источник: ТАСС

Субботние матчи 24-го тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием VAR

ТАСС, 27 июня. Встречи 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), запланированные на субботу, пройдут с использование система видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: AP 2020

На 27 июня запланированы матчи между московским «Спартаком» и «Уфой», казанским «Рубином» и московским «Локомотивом», столичными «Динамо» и ЦСКА, а также «Ростовом» и тульским «Арсеналом». Встреча в Оренбурге между одноименным клубом и «Краснодаром» была отменена из-за положительных результатов тестов нескольких представителей команды хозяев.

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«Матч “Оренбург” — “Краснодар” не состоится, поэтому остальные четыре субботние встречи пройдут с использованием системы видеопомощи арбитрам. Решение было принято сегодня, нам не пришлось определять один матч, который пройдет без участия VAR и AVAR (помощники видеоассистента). Если бы все запланированные пять игр 27 июня состоялись, то один матч, который прошел бы без использования VAR, определяла бы совместная комиссия РФС и РПЛ. Однако в этот раз все получилось автоматически, нам не было смысла куда-то спешить с назначениями видеоассистентов и их помощников, мы следили за развитием ситуации», — сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

В субботу Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) будет главным арбитром встречи «Спартак» — «Уфа», VAR — Василий Казарцев, AVAR — Арам Петросян. Николай Волошин (Смоленск) рассудит «Рубин» и «Локомотив» (Москва), VAR — Сергей Иванов, AVAR — Тихон Калугин. Бригада Владимира Москалева (Воронеж) будет работать на встрече «Ростов» — «Арсенал», VAR — Михаил Вилков, AVAR — Антон Аверьянов. Кирилл Левников (Санкт-Петербург) назначен главным арбитром матча между «Динамо» и ЦСКА, VAR — Евгений Турбин, AVAR — Александр Богданов.

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