Субботние матчи 24-го тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием VAR

На 27 июня запланированы матчи между московским «Спартаком» и «Уфой», казанским «Рубином» и московским «Локомотивом», столичными «Динамо» и ЦСКА, а также «Ростовом» и тульским «Арсеналом». Встреча в Оренбурге между одноименным клубом и «Краснодаром» была отменена из-за положительных результатов тестов нескольких представителей команды хозяев.

«Матч “Оренбург” — “Краснодар” не состоится, поэтому остальные четыре субботние встречи пройдут с использованием системы видеопомощи арбитрам. Решение было принято сегодня, нам не пришлось определять один матч, который пройдет без участия VAR и AVAR (помощники видеоассистента). Если бы все запланированные пять игр 27 июня состоялись, то один матч, который прошел бы без использования VAR, определяла бы совместная комиссия РФС и РПЛ. Однако в этот раз все получилось автоматически, нам не было смысла куда-то спешить с назначениями видеоассистентов и их помощников, мы следили за развитием ситуации», — сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.