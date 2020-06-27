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12:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Три немецких клуба заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС, 27 июня. Три футбольных клуба немецкой бундеслиги заинтересованы в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает портал Fussball Transfers.

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Отмечается, что на 22-летнего форварда претендуют «Хоффенхайм», «Байер» и «Вольфсбург». ЦСКА будет готов продать Чалова за €10 млн, сумма может быть увеличена за счет бонусов. Такая низкая цена по сравнению с прошлым сезоном, в котором Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, связана с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и низкой результативностью нападающего.

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Чалов является воспитанником ЦСКА, за основную команду он выступает с сезона-2016/17. В текущем сезоне он провел за армейцев 32 матча в различных турнирах, забив шесть голов и сделав шесть результативных передач. В составе ЦСКА он дважды становился серебряным призером чемпионата страны, обладателем Суперкубка России.

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