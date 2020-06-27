СМИ: Три немецких клуба заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

Отмечается, что на 22-летнего форварда претендуют «Хоффенхайм», «Байер» и «Вольфсбург». ЦСКА будет готов продать Чалова за €10 млн, сумма может быть увеличена за счет бонусов. Такая низкая цена по сравнению с прошлым сезоном, в котором Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, связана с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и низкой результативностью нападающего.