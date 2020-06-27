«Динамо» сыграет с ЦСКА в 24-м туре чемпионата России по футболу основным составом

Источник: РИА "Новости"

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Спустя два дня, в день игры против «Краснодара», московский клуб сообщил о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых диагностирован коронавирус (у Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе); по согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля. Согласно регламенту возобновления сезона в РПЛ, динамовцы с 16 июня сели на двухнедельный карантин. 26 июня президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что столичный Роспотребнадзор должен представить «Динамо» предписание по матчу с ЦСКА.

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«“Динамо” получило разрешение на проведение матча основным составом», — сообщили в пресс-службе бело-голубых. Трое заразившихся коронавирусом футболистов не смогут сыграть в этом матче.

Встреча пройдет 27 июня на стадионе «ВТБ-Арена». Начало игры — 19:00 мск. «Динамо» после 22 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Проведший на одну игру больше ЦСКА с 36 очками располагается на пятой строчке.