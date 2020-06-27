«Динамо» сыграет с ЦСКА в 24-м туре чемпионата России по футболу основным составом
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московское «Динамо» проведет матч 24-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московское «Динамо» проведет матч 24-го тура Тинькофф — Российской
Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Спустя два дня, в день игры против «Краснодара», московский клуб сообщил о том, что у трех игроков главной команды
«“Динамо” получило разрешение на проведение матча основным составом», — сообщили в
Встреча пройдет 27 июня на стадионе «ВТБ-Арена». Начало игры — 19:00 мск. «Динамо» после 22 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Проведший на одну игру больше ЦСКА с 36 очками располагается на пятой строчке.
За два дня до рестарта РПЛ «Ростов» объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. «Ростов» был вынужден проводить матч 23-го тура с «Сочи» (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру. Матч 24-го тура «Оренбург» — «Краснодар» не будет сыгран 27 июня