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12:48 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» сыграет с ЦСКА в 24-м туре чемпионата России по футболу основным составом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московское «Динамо» проведет матч 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА основным составом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Спустя два дня, в день игры против «Краснодара», московский клуб сообщил о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых диагностирован коронавирус (у Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе); по согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля. Согласно регламенту возобновления сезона в РПЛ, динамовцы с 16 июня сели на двухнедельный карантин. 26 июня президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что столичный Роспотребнадзор должен представить «Динамо» предписание по матчу с ЦСКА.

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«“Динамо” получило разрешение на проведение матча основным составом», — сообщили в пресс-службе бело-голубых. Трое заразившихся коронавирусом футболистов не смогут сыграть в этом матче.

Встреча пройдет 27 июня на стадионе «ВТБ-Арена». Начало игры — 19:00 мск. «Динамо» после 22 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Проведший на одну игру больше ЦСКА с 36 очками располагается на пятой строчке.

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За два дня до рестарта РПЛ «Ростов» объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. «Ростов» был вынужден проводить матч 23-го тура с «Сочи» (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру. Матч 24-го тура «Оренбург» — «Краснодар» не будет сыгран 27 июня из-за заражения шести игроков и двух сотрудников «Оренбурга» коронавирусом.

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