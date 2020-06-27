Футболки «Крыльев Советов» с надписью «Спасибо врачам» реализуют на аукционе

Матч 23-го тура между «Крыльями Советов» и «Ахматом» прошел 19 июня в Самаре и завершился победой гостей со счетом 4:2. Встреча стала первой после паузы, вызванной пандемией коронавируса. На футболках вместо названия титульного спонсора самарского клуба была размещена надпись «Спасибо врачам». Отмечалось, что так клуб хотел обратиться ко всем медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

«Аукцион — это продолжение истории, которую мы начали рассказывать в предыдущем туре РПЛ. Мы решили не ограничиваться словами, а помочь врачам финансово. Они — настоящие герои, которые каждый день спасают жизни», — сказал гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

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