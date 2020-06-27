В ФК «Оренбург» допускают, что команде засчитают два технических поражения

Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» не смог организовать матч 24-го тура против «Краснодара» 27 июня, так как игроки находятся на карантине в связи с заражением коронавирусом шестерых футболистов и двоих сотрудников клуба. Решение по результату игры будет вынесено на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, вероятный вердикт — техническое поражение. Матч с «Уралом» запланирован на 1 июля.

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«Значит ли это, что и с “Уралом” будет техническое поражение? Все это сложно, разговоры ведутся. Мы руки не опустили, ведем постоянное тестирование. Над результатами надо задуматься, коронавирус не подтвержденный, люди чувствуют себя нормально, температуры у них нет», — сказал Столыпин.

Час разочарований Что нас ждет после пандемии

По словам члена совета директоров, молодежная команда «Оренбурга» не сможет сыграть вместо основного состава. «Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, у нас люди в молодежке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение. Можно было бы собрать пацанов, не все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин», — отметил он.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев предположил, что игроки могли заразиться в аэропорту по возвращении из Москвы после матча с «Локомотивом». «Даже не представляю, где игроки могли заразиться. Команда летела чартерным рейсом, потом ехала на отдельном автобусе, заселилась в отдельную гостиницу, заняла отдельный этаж, игроки жили по одному в номере. Потом снова автобус, отыграли на стадионе, потом в аэропорт», — сказал Столыпин.