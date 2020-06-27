Полиция продолжила аресты фанатов «Спартака»

Полицейские арестовали лидеров фанатов красно-белых, известных по кличкам Амир Профессор и Миша Департант в день матча Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Уфой», который пройдет в Москве. Таким образом, правоохранительные органы продолжили задержания болельщиков столичного клуба, которые начались еще перед матчем команды против тульского «Арсенала».

Тогда группа болельщиков устроила перфоманс с использованием пиротехники и частичным перекрытием дорожного движения вблизи домашнего стадиона красно-белых «Открытие Арена». Акция была направлена на поддержку команды, которая отправлялась на выездной матч в Тулу против «Арсенала». Помимо задержаний, в квартирах ряда фанатов прошли обыски. Позже в защиту болельщиков выступили в самом клубе. Заявление по этому поводу с просьбой прекратить дела в отношении фанатов подписал член совета директоров «Спартака» Леонид Федун.