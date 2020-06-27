Полиция продолжила аресты фанатов «Спартака»
Полиция продолжила аресты представителей фанатского движения московского «Спартака». Об очередных задержаниях сообщили в
Полиция продолжила аресты представителей фанатского движения московского «Спартака». Об очередных задержаниях сообщили в
Полицейские арестовали лидеров фанатов
Тогда группа болельщиков устроила перфоманс с использованием пиротехники и частичным перекрытием дорожного движения вблизи домашнего стадиона
«Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.