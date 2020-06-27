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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» применит санкции к Азмуну за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора

«Зенит» применит дисциплинарные и финансовые санкции к нападающему Сердару Азмуну за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с Азмуном, на котором видно, что игроки не соблюдают правила социального дистанцирования.

— Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнёров по команде — игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы. Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба, — сообщили в пресс-службе «Зенита».

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Зенит
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Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2426.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 6379 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМиодраг Божович
Голы
Артем Дзюба64′
Максим Глушенков(Антон Зиньковский)44′
Артем Дзюба70′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Евгений Фролов
3Дуглас Сантос
3Никита Чернов
30′
6Бранислав Иванович
47′
18Мехди Зеффан
44Ярослав Ракицкий
90Тарас Бурлак
5Вильмар Барриос
8Александр Гацкан
22Артем Дзюба
15Максим Глушенков
15Вячеслав Караваев
71′
17Антон Зиньковский
17Олег Шатов
23Дмитрий Комбаров
52′
14Далер Кузяев
21′46′
11Денис Попович
74′
91Алексей Сутормин
9Деян Радонич
27Магомед Оздоев
90′
40Артем Тимофеев
62′79′
18Юрий Жирков
7Сафаа Хади
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Кабутов
67′
11Себастьян Дриусси
10Антон Терехов
8Филипе Силва Малком
90′
38Леон Мусаев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)5
6Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
10Угловые2
6Фолы13
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
ВАРСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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