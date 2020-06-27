«Зенит» применит санкции к Азмуну за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора
«Зенит» применит дисциплинарные и финансовые санкции к нападающему Сердару Азмуну за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
«Зенит» применит дисциплинарные и финансовые санкции к нападающему Сердару Азмуну за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с Азмуном, на котором видно, что игроки не соблюдают правила социального дистанцирования.
— Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнёров по команде — игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы. Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба, — сообщили в
|Сергей Семак
|Миодраг Божович
|Артем Дзюба
|64′
|Максим Глушенков(Антон Зиньковский)
|44′
|Артем Дзюба
|70′
|99
|Андрей Лунев
|39
|Евгений Фролов
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Никита Чернов
30′
|6
|Бранислав Иванович
47′
|18
|Мехди Зеффан
|44
|Ярослав Ракицкий
|90
|Тарас Бурлак
|5
|Вильмар Барриос
|8
|Александр Гацкан
|22
|Артем Дзюба
|15
|Максим Глушенков
|15
|Вячеслав Караваев
71′
|17
|Антон Зиньковский
|17
|Олег Шатов
|23
|Дмитрий Комбаров
52′
|14
|Далер Кузяев
21′46′
|11
|Денис Попович
74′
|91
|Алексей Сутормин
|9
|Деян Радонич
|27
|Магомед Оздоев
90′
|40
|Артем Тимофеев
62′79′
|18
|Юрий Жирков
|7
|Сафаа Хади
|7
|Сердар Азмун
83′
|77
|Дмитрий Кабутов
67′
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Антон Терехов
|8
|Филипе Силва Малком
90′
|38
|Леон Мусаев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|6
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Ассистент ВАР
|Антон Кобзев(Россия, Москва)