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18:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко будет на матче с «Динамо»

По данным «СЭ», существует вероятность, что Виктор Гончаренко вернется к выполнению обязанностей главного тренера ЦСКА уже сегодня вечером в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России с «Динамо».

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Источник: Спорт-Экспресс

К выполнению своих обязанностей тренер может вернуться на следующей неделе: во вторник, 30 июня, в домашней игре 25-го тура против «Спартака» или в субботу, 4 июля, в гостевой встрече 26-го тура с «Ахматом».

Дело в том, что после прохождения тестов на коронавирус 43-летний специалист получил отдельное разрешение не проходить 14-дневный карантин для иностранцев, прибывающих на территорию РФ.

Также не исключено, что Гончаренко доработает с армейцами как минимум до конца этого сезона. В мае он заключил с ЦСКА новый контракт сроком на год.

Напомним, что после поражения со счетом 0:4 от «Зенита» в прошлом туре Гончаренко написал заявление об уходе по собственному желанию и на несколько дней уехал в Белоруссию. 24 июня тренер вернулся в Москву, где пообщался с руководством красно-синих. (Вячеслав Короткин).

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