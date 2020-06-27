Гончаренко будет на матче с «Динамо»

Источник: Спорт-Экспресс

К выполнению своих обязанностей тренер может вернуться на следующей неделе: во вторник, 30 июня, в домашней игре 25-го тура против «Спартака» или в субботу, 4 июля, в гостевой встрече 26-го тура с «Ахматом».

Дело в том, что после прохождения тестов на коронавирус 43-летний специалист получил отдельное разрешение не проходить 14-дневный карантин для иностранцев, прибывающих на территорию РФ.

Также не исключено, что Гончаренко доработает с армейцами как минимум до конца этого сезона. В мае он заключил с ЦСКА новый контракт сроком на год.