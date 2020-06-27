Соболев забил за «Спартак» победный на 88-й минуте. Но судья отменил гол из-за спорного офсайда
А затем Беленов зафиксировал мяч, который почти пересек ленточку.
А затем Беленов зафиксировал мяч, который почти пересек ленточку.
«Уфа» запросто могла повторить путь «Ростова» или «Оренбурга». Неделю назад в клубе был выявлен случай заражения коронавирусом, но заразившегося игрока быстро поместили на карантин.
«В “Уфе” были сомнительный результат, хотя до этого игроки семь раз сдавали тесты, — рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин. — Местный Роспотребнадзор тоже был своевременно проинформирован. Затем было проведено повторное тестирование, его результаты стали известны вчера. “Уфа” действовала в соответствии со всеми рекомендациями своего Роспотребнадзора, нас проинформировали, что игрок был изолирован, а соответствующие мероприятия с регулирующими органами республики были проведены. Дальше клуб изолировал этого члена команды, а профильные ведомства приняли решение. Они действовали четко по регламенту».
В итоге «Уфа» смогла выйти на матч со «Спартаком» сильнейшим составом.
«Спартак» вышел по уже привычной при Тедеско схеме 5−3−2. Георгий Джикия пропустил матч
Но в случае с «Уфой» спартаковские 5−3−2 превратились в 3−5−2. «Уфа» также вышла по схеме с тремя центральными защитниками и полностью закрылась на своей половине поля. «Спартак» не пытался подолгу разыгрывать мяч в центре поля, а старался выманить соперника на свою половину поля, после чего следовала длинная передача на Понсе или Ларссона.
Но «Уфа» совсем не рвалась к воротам Максименко, запомнился разве что перешедший в феврале из ташкентского «Локомотива» Остон Урунов, который за счет своих скорости и техники пытался организовать
Понятное дело, такой расклад не предвещал обилия моментов. «Спартак» нанес 6 ударов в первом тайме, опасный только один, когда Ларссон зацепился за лонгболл и попытался перебросить Беленова на второй добавленной к первому тайму минуте.
В самом начале второго тайма самый активный игрок «Спартака» Джордан Ларссон организовал быструю атаку с фланга, которую после розыгрыша с Зобниным сам же завершал, но немного не попал в дальний. Вообще Зобнин был ключевой фигурой при розыгрыше мяча, создавая треугольники с латералями на разных флангах. Но со взломом низкого блока у
«Уфа» атаковала благодаря наглости того же Урунова, который чуть не открыл счет, подкараулив ошибку Рассказова. Но самый ад начался в концовке. Тедеско заменил Ларссона на Александра Соболева, и поначалу казалось, что «Уфе» стало даже легче бороться с простыми забросами вперед. Но когда начался навал, евсеевская защита поплыла. Жиго трижды за несколько минут опасно бил по воротам после стандарта. А после очередного углового Соболев забил свой второй матч за «Спартак». Однако арбитр Владислав Безбородов после просмотра VAR гол отменил — Жиго находился в пассивном офсайде и повлиял на эпизод, перекрыв Беленову видимость.
А еще через несколько минут Беленов совершил суперсейв, зафиксировав мяч, почти пересекший линию ворот. Игроки «Спартака» активно сигнализировали, что был гол, но система автоматического взятия ворот мяч не засчитала — не хватило миллиметров.
0:0, «Спартак» так и не смог взломать оборону «Уфы», хотя в концовке наиграл на победу.
|Доменико Тедеско
|Вадим Евсеев
|98
|Александр Максименко
|31
|Александр Беленов
|2
|Самюэль Жиго
|5
|Боян Йокич
|39
|Павел Маслов
43′
|15
|Александр Пуцко
|56
|Илья Гапонов
|27
|Йонуц Неделчару
16′
|92
|Николай Рассказов
|55
|Джемал Табидзе
44′
|33
|Алекс Крал
80′
|8
|Кэтэлин Карп
|38
|Андрей Ещенко
84′
|74
|Даниил Фомин
|61
|Илья Голосов
|33
|Александр Сухов
90′
|10
|Зелимхан Бакаев
63′
|9
|Денис Терентьев
|54
|Наиль Умяров
|6
|Остон Урунов
81′
|47
|Роман Зобнин
90′
|17
|Николай Гиоргобиани
|74
|Дмитрий Маркитесов
|19
|Гамид Агаларов
46′
|19
|Эсекиэль Понсе
84′
|22
|Артем Голубев
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Андрей Козлов
46′
|23
|Джордан Ларссон
63′
|11
|Ловро Бизяк
|77
|Александр Соболев
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)