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17Черный день российского футбола
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
18:59 (мск), источник: Sport24

Соболев забил за «Спартак» победный на 88-й минуте. Но судья отменил гол из-за спорного офсайда

А затем Беленов зафиксировал мяч, который почти пересек ленточку.

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Источник: Sport24

«Уфа» запросто могла повторить путь «Ростова» или «Оренбурга». Неделю назад в клубе был выявлен случай заражения коронавирусом, но заразившегося игрока быстро поместили на карантин.

«В “Уфе” были сомнительный результат, хотя до этого игроки семь раз сдавали тесты, — рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин. — Местный Роспотребнадзор тоже был своевременно проинформирован. Затем было проведено повторное тестирование, его результаты стали известны вчера. “Уфа” действовала в соответствии со всеми рекомендациями своего Роспотребнадзора, нас проинформировали, что игрок был изолирован, а соответствующие мероприятия с регулирующими органами республики были проведены. Дальше клуб изолировал этого члена команды, а профильные ведомства приняли решение. Они действовали четко по регламенту».

В итоге «Уфа» смогла выйти на матч со «Спартаком» сильнейшим составом.

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«Спартак» вышел по уже привычной при Тедеско схеме 5−3−2. Георгий Джикия пропустил матч из-за мышечного переутомления, потому тренеру пришлось выставить вместе с Жиго молодых Гапонова и Маслова.

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Но в случае с «Уфой» спартаковские 5−3−2 превратились в 3−5−2. «Уфа» также вышла по схеме с тремя центральными защитниками и полностью закрылась на своей половине поля. «Спартак» не пытался подолгу разыгрывать мяч в центре поля, а старался выманить соперника на свою половину поля, после чего следовала длинная передача на Понсе или Ларссона.

Но «Уфа» совсем не рвалась к воротам Максименко, запомнился разве что перешедший в феврале из ташкентского «Локомотива» Остон Урунов, который за счет своих скорости и техники пытался организовать что-то в контратаках.

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Понятное дело, такой расклад не предвещал обилия моментов. «Спартак» нанес 6 ударов в первом тайме, опасный только один, когда Ларссон зацепился за лонгболл и попытался перебросить Беленова на второй добавленной к первому тайму минуте.

В самом начале второго тайма самый активный игрок «Спартака» Джордан Ларссон организовал быструю атаку с фланга, которую после розыгрыша с Зобниным сам же завершал, но немного не попал в дальний. Вообще Зобнин был ключевой фигурой при розыгрыше мяча, создавая треугольники с латералями на разных флангах. Но со взломом низкого блока у красно-белых были явные проблемы — Бакаев и Крал откровенно не в форме, а Ещенко не смог по остроте заменить Ещенко.

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«Уфа» атаковала благодаря наглости того же Урунова, который чуть не открыл счет, подкараулив ошибку Рассказова. Но самый ад начался в концовке. Тедеско заменил Ларссона на Александра Соболева, и поначалу казалось, что «Уфе» стало даже легче бороться с простыми забросами вперед. Но когда начался навал, евсеевская защита поплыла. Жиго трижды за несколько минут опасно бил по воротам после стандарта. А после очередного углового Соболев забил свой второй матч за «Спартак». Однако арбитр Владислав Безбородов после просмотра VAR гол отменил — Жиго находился в пассивном офсайде и повлиял на эпизод, перекрыв Беленову видимость.

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А еще через несколько минут Беленов совершил суперсейв, зафиксировав мяч, почти пересекший линию ворот. Игроки «Спартака» активно сигнализировали, что был гол, но система автоматического взятия ворот мяч не засчитала — не хватило миллиметров.

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0:0, «Спартак» так и не смог взломать оборону «Уфы», хотя в концовке наиграл на победу.

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 2427.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Доменико ТедескоВадим Евсеев
Составы команд
98Александр Максименко
31Александр Беленов
2Самюэль Жиго
5Боян Йокич
39Павел Маслов
43′
15Александр Пуцко
56Илья Гапонов
27Йонуц Неделчару
16′
92Николай Рассказов
55Джемал Табидзе
44′
33Алекс Крал
80′
8Кэтэлин Карп
38Андрей Ещенко
84′
74Даниил Фомин
61Илья Голосов
33Александр Сухов
90′
10Зелимхан Бакаев
63′
9Денис Терентьев
54Наиль Умяров
6Остон Урунов
81′
47Роман Зобнин
90′
17Николай Гиоргобиани
74Дмитрий Маркитесов
19Гамид Агаларов
46′
19Эсекиэль Понсе
84′
22Артем Голубев
9Резиуан Мирзов
99Андрей Козлов
46′
23Джордан Ларссон
63′
11Ловро Бизяк
77Александр Соболев
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
10Фолы14
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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