Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «РБ Лейпциг»

Вернер сделал дубль в матче 34-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:1), забив уже 94-й гол за клуб, опередив прежнего рекордсмена, Даниэла Франа (93). Для этого Вернеру пришлось провести 159 матчей.

Вернер перешёл в «РБ Лейпциг» из «Штутгарта» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Германии (33 — в основном составе), в которых стал автором 28 забитых мячей (три — с пенальти) и восьми результативных передач.