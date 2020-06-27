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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ВАР только усугубил проблему судейства». Леонид Федун — об эпизодах матча «Спартака» с «Уфой»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство матча 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Поняли, почему арбитр отменил два гола «Спартака»?

— А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, ВАР не убрал человеческий фактор… Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил… Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает… На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию… Ну что тут добавить… Мы потеряли два очка. Вот и все. (Виталий Айрапетов).

«Уфа» с 31 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 32 очка и 6-е место.

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 2427.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Доменико ТедескоВадим Евсеев
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98Александр Максименко
31Александр Беленов
2Самюэль Жиго
5Боян Йокич
39Павел Маслов
43′
15Александр Пуцко
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27Йонуц Неделчару
16′
92Николай Рассказов
55Джемал Табидзе
44′
33Алекс Крал
80′
8Кэтэлин Карп
38Андрей Ещенко
84′
74Даниил Фомин
61Илья Голосов
33Александр Сухов
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63′
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81′
47Роман Зобнин
90′
17Николай Гиоргобиани
74Дмитрий Маркитесов
19Гамид Агаларов
46′
19Эсекиэль Понсе
84′
22Артем Голубев
9Резиуан Мирзов
99Андрей Козлов
46′
23Джордан Ларссон
63′
11Ловро Бизяк
77Александр Соболев
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)5
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
10Фолы14
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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