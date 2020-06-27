«ВАР только усугубил проблему судейства». Леонид Федун — об эпизодах матча «Спартака» с «Уфой»

— А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, ВАР не убрал человеческий фактор… Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил… Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает… На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию… Ну что тут добавить… Мы потеряли два очка. Вот и все. (Виталий Айрапетов).