«ВАР только усугубил проблему судейства». Леонид Федун — об эпизодах матча «Спартака» с «Уфой»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство матча 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство матча 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».
— Поняли, почему арбитр отменил два гола «Спартака»?
— А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, ВАР не убрал человеческий фактор… Первоначально, казалось, что ВАР решит проблемы судейства. А ВАР их, наоборот, усугубил… Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает… На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию… Ну что тут добавить… Мы потеряли два очка. Вот и все. (Виталий Айрапетов).
«Уфа» с 31 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — 32 очка и 6-е место.
|Доменико Тедеско
|Вадим Евсеев
|98
|Александр Максименко
|31
|Александр Беленов
|2
|Самюэль Жиго
|5
|Боян Йокич
|39
|Павел Маслов
43′
|15
|Александр Пуцко
|56
|Илья Гапонов
|27
|Йонуц Неделчару
16′
|92
|Николай Рассказов
|55
|Джемал Табидзе
44′
|33
|Алекс Крал
80′
|8
|Кэтэлин Карп
|38
|Андрей Ещенко
84′
|74
|Даниил Фомин
|61
|Илья Голосов
|33
|Александр Сухов
90′
|10
|Зелимхан Бакаев
63′
|9
|Денис Терентьев
|54
|Наиль Умяров
|6
|Остон Урунов
81′
|47
|Роман Зобнин
90′
|17
|Николай Гиоргобиани
|74
|Дмитрий Маркитесов
|19
|Гамид Агаларов
46′
|19
|Эсекиэль Понсе
84′
|22
|Артем Голубев
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Андрей Козлов
46′
|23
|Джордан Ларссон
63′
|11
|Ловро Бизяк
|77
|Александр Соболев
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|5
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)