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21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ноунейм» Николич обыграл Слуцкого. Миранчук — снова герой матча

«Локомотив» одержал вторую победу подряд, переиграв на выезде «Рубин» (2:0).

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8
фотографий
8
фотографий

К счастью, матч «Рубина» и «Локомотива» в этом туре был одним из немногих, применительно к которому можно было говорить только о футболе, а не о эпидемических коллизиях. Тем более что интриг хватало.

Например, Хвича Кварацхелия против бывшего клуба, расставание с которым получилось громким. В первом круге молодой грузин передал привет «Локомотиву», сравняв счет в концовке (1:1). Затем история подзабылась, однако яркая игра Кварацхелии против «Урала» и интервью «СЭ» генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе, где в том числе поднималась и эта тема, сюжет снова стал актуальным.

Но главной интригой, пожалуй, была следующая — «ноунейм» из Сербии Марко Николич против самого титулованного среди практикующих российских тренеров Леонида Слуцкого.

Ярые поборники отечественной тренерской школы, тяжело переживающие уход Юрия Семина из «Локомотива», наверняка рассчитывали, что наставник «Рубина» укажет на место заезжему гастролеру.

Однако на деле все вышло иначе. Николич одержал вторую сухую победу подряд, и, учитывая известные проблемы «Ростова» и переносы «Краснодара», уверенно сохраняет за железнодорожниками второе место. Которое, напомним, дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Пока «ноунейм» срамит скептиков.

Николич, как и в матче с «Оренбургом», снова остановился на расстановке 4−2−3−1, которая при обороне трансформировалась в 4−4−2. Но были и неожиданные кадровые решения. На левом фланге атаки вместо дисквалифицированного Рифата Жемалетдинова вышел Дмитрий Рыбчинский, хотя многие ожидали увидеть Антона Миранчука. 21-летний Рыбчинский неплохо проявил себя зимой на турнире в Катаре, потом появился 8 марта в концовке матча с «Тереком», а сейчас и вовсе стал одним из героев встречи. На его счету голевой пас Алексею Миранчуку и заработанный пенальти — после удара Рыбчинского мяч попал в отставленную руку Карлу Старфельту. Да и в целом полузащитник смотрелся уверенно и не боялся брать игру на себя, когда того требовала ситуация.

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Он, кстати, единственный в тройке атакующих хавбеков, кто более-менее четко придерживался изначальной позиции — на левом фланге. Потому что Жоау Мариу и Миранчук постоянно менялись местами, перемещаясь по всей ширине поля. В начальной фазе владения португалец располагался в центре, на месте «десятки», а Алексей — справа. Но по мере развития атаки они получали полную свободу. При обороне же Жоау Мариу выдвигался на одну линию с Эдером и прессинговал центральных защитников, а Миранчук прикрывал правый фланг.

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Алексей, как и неделю назад с «Оренбургом», провел отличный матч — пока он единственный, кто забивает за «Локомотив» при Николиче. Интересно, что первый гол в Казани был немного похож на тот, что Миранчук забил неделю назад. Снова заброс из середины к левому углу штрафной, Эдер вел борьбу, а несколько партнеров искали возможность забрать подбор и довести дело до удара. Похоже на наработки Николича. Впрочем, даже если оставить в стороне голы, Миранчук выглядел свежо и был хорош в созидании, постоянно обостряя ситуацию у чужих ворот. Можно, например, вспомнить тонкий пас на Жоау Мариу, когда тот попал в штангу.

При этом нельзя сказать, что «Рубин» выглядел так уж плохо. Хозяева создали несколько моментов и их действия в атаке, особенно позиционной, смотрелись не так печально, как, скажем, в марте в первых матчах при Слуцком — с «Тамбовом» и «Крыльями Советов». Пару раз гостей спас Гильерме, в концовке за «Локомотив» сыграла перекладина. Однако Кварацхелия был не так ярок, как с «Уралом», а главное зимнее приобретение — Иван Игнатьев — снова смотрелся неубедительно. И тут Слуцкому есть, над чем задуматься. К счастью для него, учитывая все проблемы «Оренбурга» и «Крыльев Советов», борьба за выживание «Рубину» не грозит. Можно работать спокойно.

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Рубин
0:2
Первый тайм: 0:2
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2427.06.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Ак Барс Арена, 4189 зрителей
Главные тренеры
Леонид СлуцкийМарко Николич
Голы
Алексей Миранчук(Дмитрий Рыбчинский)23′
Алексей Миранчук29′
Составы команд
22Юрий Дюпин
1Маринату Гильерме
2Карл Старфельт
28′
20Владислав Игнатьев
89′
5Филип Уремович
27Мурило
27Пабло Сантос
31Мачей Рыбус
63′
28Оливер Абильдгор
6Дмитрий Баринов
74′
77Илья Самошников
7Гжегож Крыховяк
19Иван Игнатьев
59Алексей Миранчук
8Дарко Йевтич
51′62′
19Эдер
10Игорь Коновалов
14Ведран Чорлука
84′
18Павел Могилевец
62′
33Соломон Кверквелия
11Зурико Давиташвили
23Жоау Мариу
72′89′
21Хвича Кварацхелия
73′
3Брайн Идову
20Евгений Марков
94Дмитрий Рыбчинский
77′
87Солтмурад Бакаев
17′52′
11Антон Миранчук
25Денис Макаров
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)11
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
10Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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