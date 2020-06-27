«Ноунейм» Николич обыграл Слуцкого. Миранчук — снова герой матча
«Локомотив» одержал вторую победу подряд, переиграв на выезде «Рубин» (2:0).
«Локомотив» одержал вторую победу подряд, переиграв на выезде «Рубин» (2:0).
К счастью, матч «Рубина» и «Локомотива» в этом туре был одним из немногих, применительно к которому можно было говорить только о футболе, а не о эпидемических коллизиях. Тем более что интриг хватало.
Например, Хвича Кварацхелия против бывшего клуба, расставание с которым получилось громким. В первом круге молодой грузин передал привет «Локомотиву», сравняв счет в концовке (1:1). Затем история подзабылась, однако яркая игра Кварацхелии против «Урала» и интервью «СЭ» генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе, где в том числе поднималась и эта тема, сюжет снова стал актуальным.
Но главной интригой, пожалуй, была следующая — «ноунейм» из Сербии Марко Николич против самого титулованного среди практикующих российских тренеров Леонида Слуцкого.
Однако на деле все вышло иначе. Николич одержал вторую сухую победу подряд, и, учитывая известные проблемы «Ростова» и переносы «Краснодара», уверенно сохраняет за железнодорожниками второе место. Которое, напомним, дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Пока «ноунейм» срамит скептиков.
Николич, как и в матче с «Оренбургом», снова остановился на расстановке 4−2−3−1, которая при обороне трансформировалась в 4−4−2. Но были и неожиданные кадровые решения. На левом фланге атаки вместо дисквалифицированного Рифата Жемалетдинова вышел Дмитрий Рыбчинский, хотя многие ожидали увидеть Антона Миранчука. 21-летний Рыбчинский неплохо проявил себя зимой на турнире в Катаре, потом появился 8 марта в концовке матча с «Тереком», а сейчас и вовсе стал одним из героев встречи. На его счету голевой пас Алексею Миранчуку и заработанный пенальти — после удара Рыбчинского мяч попал в отставленную руку Карлу Старфельту. Да и в целом полузащитник смотрелся уверенно и не боялся брать игру на себя, когда того требовала ситуация.
Он, кстати, единственный в тройке атакующих хавбеков, кто
Алексей, как и неделю назад с «Оренбургом», провел отличный матч — пока он единственный, кто забивает за «Локомотив» при Николиче. Интересно, что первый гол в Казани был немного похож на тот, что Миранчук забил неделю назад. Снова заброс из середины к левому углу штрафной, Эдер вел борьбу, а несколько партнеров искали возможность забрать подбор и довести дело до удара. Похоже на наработки Николича. Впрочем, даже если оставить в стороне голы, Миранчук выглядел свежо и был хорош в созидании, постоянно обостряя ситуацию у чужих ворот. Можно, например, вспомнить тонкий пас на Жоау Мариу, когда тот попал в штангу.
При этом нельзя сказать, что «Рубин» выглядел так уж плохо. Хозяева создали несколько моментов и их действия в атаке, особенно позиционной, смотрелись не так печально, как, скажем, в марте в первых матчах при Слуцком — с «Тамбовом» и «Крыльями Советов». Пару раз гостей спас Гильерме, в концовке за «Локомотив» сыграла перекладина. Однако Кварацхелия был не так ярок, как с «Уралом», а главное зимнее приобретение — Иван Игнатьев — снова смотрелся неубедительно. И тут Слуцкому есть, над чем задуматься. К счастью для него, учитывая все проблемы «Оренбурга» и «Крыльев Советов», борьба за выживание «Рубину» не грозит. Можно работать спокойно.
|Леонид Слуцкий
|Марко Николич
|Алексей Миранчук(Дмитрий Рыбчинский)
|23′
|Алексей Миранчук
|29′
|22
|Юрий Дюпин
|1
|Маринату Гильерме
|2
|Карл Старфельт
28′
|20
|Владислав Игнатьев
89′
|5
|Филип Уремович
|27
|Мурило
|27
|Пабло Сантос
|31
|Мачей Рыбус
63′
|28
|Оливер Абильдгор
|6
|Дмитрий Баринов
74′
|77
|Илья Самошников
|7
|Гжегож Крыховяк
|19
|Иван Игнатьев
|59
|Алексей Миранчук
|8
|Дарко Йевтич
51′62′
|19
|Эдер
|10
|Игорь Коновалов
|14
|Ведран Чорлука
84′
|18
|Павел Могилевец
62′
|33
|Соломон Кверквелия
|11
|Зурико Давиташвили
|23
|Жоау Мариу
72′89′
|21
|Хвича Кварацхелия
73′
|3
|Брайн Идову
|20
|Евгений Марков
|94
|Дмитрий Рыбчинский
77′
|87
|Солтмурад Бакаев
17′52′
|11
|Антон Миранчук
|25
|Денис Макаров
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)