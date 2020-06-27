Тренер «Локо»: Футболисты сами попросили о самоизоляции на клубной базе

«Очень счастлив тому, что футболисты изолировались на базе. В первые дни мы много говорили о том, что у нас осталось восемь игр, каждый матч как финал. Три-четыре дня спустя Ведран Чорлука, Гильерме, Крыховяк подошли ко мне и предложили, чтобы команда изолировалась на базе. Так они показали, что им не все равно. Это моя первая победа как тренера в “Локомотиве”. Я больше рад этому, чем двум победам подряд», — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.