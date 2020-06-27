Тренер «Локо»: Футболисты сами попросили о самоизоляции на клубной базе
Футболисты московского «Локомотива» сами попросили о самоизоляции на клубной базе до конца сезона Российской
Футболисты московского «Локомотива» сами попросили о самоизоляции на клубной базе до конца сезона Российской
«Локомотив» в субботу в гостях обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0 в матче 24-го тура РПЛ. В среду футболисты и тренерский штаб железнодорожников перешли на режим самоизоляции на базе в Баковке.
«Очень счастлив тому, что футболисты изолировались на базе. В первые дни мы много говорили о том, что у нас осталось восемь игр, каждый матч как финал.
|Леонид Слуцкий
|Марко Николич
|Алексей Миранчук(Дмитрий Рыбчинский)
|23′
|Алексей Миранчук
|29′
|22
|Юрий Дюпин
|1
|Маринату Гильерме
|2
|Карл Старфельт
28′
|20
|Владислав Игнатьев
89′
|5
|Филип Уремович
|27
|Мурило
|27
|Пабло Сантос
|31
|Мачей Рыбус
63′
|28
|Оливер Абильдгор
|6
|Дмитрий Баринов
74′
|77
|Илья Самошников
|7
|Гжегож Крыховяк
|19
|Иван Игнатьев
|59
|Алексей Миранчук
|8
|Дарко Йевтич
51′62′
|19
|Эдер
|10
|Игорь Коновалов
|14
|Ведран Чорлука
84′
|18
|Павел Могилевец
62′
|33
|Соломон Кверквелия
|11
|Зурико Давиташвили
|23
|Жоау Мариу
72′89′
|21
|Хвича Кварацхелия
73′
|3
|Брайн Идову
|20
|Евгений Марков
|94
|Дмитрий Рыбчинский
77′
|87
|Солтмурад Бакаев
17′52′
|11
|Антон Миранчук
|25
|Денис Макаров
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)