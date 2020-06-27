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21:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Локо»: Футболисты сами попросили о самоизоляции на клубной базе

Футболисты московского «Локомотива» сами попросили о самоизоляции на клубной базе до конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил главный тренер Марко Николич.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» в субботу в гостях обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:0 в матче 24-го тура РПЛ. В среду футболисты и тренерский штаб железнодорожников перешли на режим самоизоляции на базе в Баковке.

«Очень счастлив тому, что футболисты изолировались на базе. В первые дни мы много говорили о том, что у нас осталось восемь игр, каждый матч как финал. Три-четыре дня спустя Ведран Чорлука, Гильерме, Крыховяк подошли ко мне и предложили, чтобы команда изолировалась на базе. Так они показали, что им не все равно. Это моя первая победа как тренера в “Локомотиве”. Я больше рад этому, чем двум победам подряд», — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:2
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2427.06.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Ак Барс Арена, 4189 зрителей
Главные тренеры
Леонид СлуцкийМарко Николич
Голы
Алексей Миранчук(Дмитрий Рыбчинский)23′
Алексей Миранчук29′
Составы команд
22Юрий Дюпин
1Маринату Гильерме
2Карл Старфельт
28′
20Владислав Игнатьев
89′
5Филип Уремович
27Мурило
27Пабло Сантос
31Мачей Рыбус
63′
28Оливер Абильдгор
6Дмитрий Баринов
74′
77Илья Самошников
7Гжегож Крыховяк
19Иван Игнатьев
59Алексей Миранчук
8Дарко Йевтич
51′62′
19Эдер
10Игорь Коновалов
14Ведран Чорлука
84′
18Павел Могилевец
62′
33Соломон Кверквелия
11Зурико Давиташвили
23Жоау Мариу
72′89′
21Хвича Кварацхелия
73′
3Брайн Идову
20Евгений Марков
94Дмитрий Рыбчинский
77′
87Солтмурад Бакаев
17′52′
11Антон Миранчук
25Денис Макаров
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)11
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
10Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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