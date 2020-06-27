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22:13 (мск), источник: Sport24

Отказ от прессинга, новая роль Влашича и замена Чалова. Что уже поменял Овчинников в ЦСКА

Данила Игнатов — о нулевом дерби против «Динамо».

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Источник: Sport24

Пока «Динамо» решало вопросы с Роспотребнадзором и пыталось заявить на матч основной состав, ЦСКА готовился к дерби без главного тренера. После 0:4 от «Зенита» Виктор Гончаренко сбежал в Белоруссию, несколько дней не отвечал на звонки и появлялся только в инстаграм сторис своего сына.

В ложе «ВТБ Арены» коуч все-таки появился (как обошел обязательный 14-дневный карантин — загадка) и сидел рядом с генеральным директором Романом Басаевым и его помощниками братьями Березуцкими. Но на поле вышла уже команда Сергея Овчинникова — именно он всю неделю готовил армейцев к «Динамо».

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И сразу сделал несколько изменений. В отсутствие дисквалифицированного Карпова поставил правым центральным Набабкина, не убедившего на фланге против «Зенита», а Магнуссона вернул налево. Еще левее оказался Щенников — в последнее время белорусский коуч ему не доверял, но против «Динамо» Жора был очень активен. В центре поля пару Облякову составил 20-летний воспитанник ЦСКА Марадишвили — это его дебют в основе.

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Игра ЦСКА тоже поменялась.

1. Команда вообще отказалась от прессинга. Потеряв мяч, армейцы достаточно глубоко отходили назад и встречали соперника чуть ли не у своей штрафной. Причем это давало результат: «Динамо» создало один момент со стандарта, когда головой пробил Ордец, а еще защитники ЦСКА забыли у штрафной Панченко, который выстрелил прямо в руки Акинфееву. В остальном у ворот Игоря опасности не было — и это уже радует после кошмарного матча с «Зенитом».

2. Сам Овчинников чувствует себя намного увереннее, чем раньше. ЦСКА до сих пор не объявил о будущем Гончаренко, но Сергей Иваныч уже сейчас больше подсказывает своим игрокам, чаще объясняет детали и вообще руководит процессом — как настоящий главный тренер. В первом тайме подсказ постоянно шел Щенникову, во втором к коучу через полполя бежал Набабкин. В матче с «Крыльями», когда Овчинников заменял белорусского коуча, дисквалифицированного за оскорбления судей, такого не наблюдалось: он просто подбадривал футболистов и редко аплодировал. А сейчас ведет себя совсем по-другому.

3. Но и в атаке ЦСКА смотрелся достаточно инертно. Несколько подходов было у Влашича и Сигурдссона, но ничего по-настоящему опасного у армейцев так и не получилось. «Планировали добиться более положительного результата, — объяснил Овчинников на пресс-конференции. — Но учитывая погодные условия и то, что соперник играл не слишком открыто, было тяжеловато создавать моменты. У “Динамо” вообще не было моментов, у нас было два-три подхода, которые мы могли бы лучше реализовать».

На 73-й минуте Овчинников наконец заменил Чалова — Кучаев вышел играть ложную девятку. А через 5 минут ЦСКА окончательно перешел на игру на удержание: Бийол усилил опорную зону, хотя и вышел вместо Сигурдссона.

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4. Два светлых пятна: Щенников и Марадишвили. Первый сыграл в старте только второй матч в сезоне, но подключался к атакам даже активнее, чем Марио. Этому способствовал и перевод Влашича ближе к левому флангу: с «Зенитом» хорват располагался правее, но Овчинников передвинул его и чуть опустил. Марадишвили исполнял опорника — и коуч его оценил: «На мой взгляд, он сыграл очень хорошо. Показал большой объем работы. Состав так или иначе ротируется, все получают игровое время — нам есть, из кого выбирать. Костя доказал, что может выйти и против “Зенита”, и сегодня».

5. Кто будет руководить ЦСКА в следующем дерби против «Спартака», которое состоится уже во вторник, — все еще непонятно. Овчинников признал, что во время подготовки к «Динамо» никто к Гончаренко не обращался: «Готовились своим штабом». А вот на вопрос о будущем ЦСКА отвечать отказался. Как и игра ЦСКА, что будет с командой в самое ближайшее время — одна большая загадка.

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Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 2427.06.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 2432 зрителя
Главные тренеры
Кирилл НовиковВиктор Гончаренко
Составы команд
1Антон Шунин
35Игорь Акинфеев
2Григорий Морозов
2Мариу Фернандес
4Владимир Рыков
24′
14Кирилл Набабкин
15Роман Нойштедтер
23Хердур Магнуссон
18Иван Ордец
42Георгий Щенников
6Артур Юсупов
78Игорь Дивеев
21Дмитрий Скопинцев
84′
8Никола Влашич
3Заурбек Плиев
87Константин Марадишвили
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
71′
98Иван Обляков
77′
27Николай Комличенко
17Арнор Сигурдссон
77′
76Владислав Карапузов
58′
29Яка Бийол
80′90+2′
34Константин Рауш
9Федор Чалов
73′
8Кирилл Панченко
18′58′
20Константин Кучаев
5Максимилиан Филипп
10Силвестр Игбун
84′
88Оскар Хильемарк
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
10Фолы16
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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