Отказ от прессинга, новая роль Влашича и замена Чалова. Что уже поменял Овчинников в ЦСКА
Данила Игнатов — о нулевом дерби против «Динамо».
Данила Игнатов — о нулевом дерби против «Динамо».
Пока «Динамо» решало вопросы с Роспотребнадзором и пыталось заявить на матч основной состав, ЦСКА готовился к дерби без главного тренера. После 0:4 от «Зенита» Виктор Гончаренко сбежал в Белоруссию, несколько дней не отвечал на звонки и появлялся только в инстаграм сторис своего сына.
В ложе «ВТБ Арены» коуч
И сразу сделал несколько изменений. В отсутствие дисквалифицированного Карпова поставил правым центральным Набабкина, не убедившего на фланге против «Зенита», а Магнуссона вернул налево. Еще левее оказался Щенников — в последнее время белорусский коуч ему не доверял, но против «Динамо» Жора был очень активен. В центре поля пару Облякову составил 20-летний воспитанник ЦСКА Марадишвили — это его дебют в основе.
Игра ЦСКА тоже поменялась.
1. Команда вообще отказалась от прессинга. Потеряв мяч, армейцы достаточно глубоко отходили назад и встречали соперника чуть ли не у своей штрафной. Причем это давало результат: «Динамо» создало один момент со стандарта, когда головой пробил Ордец, а еще защитники ЦСКА забыли у штрафной Панченко, который выстрелил прямо в руки Акинфееву. В остальном у ворот Игоря опасности не было — и это уже радует после кошмарного матча с «Зенитом».
2. Сам Овчинников чувствует себя намного увереннее, чем раньше. ЦСКА до сих пор не объявил о будущем Гончаренко, но Сергей Иваныч уже сейчас больше подсказывает своим игрокам, чаще объясняет детали и вообще руководит процессом — как настоящий главный тренер. В первом тайме подсказ постоянно шел Щенникову, во втором к коучу через полполя бежал Набабкин. В матче с «Крыльями», когда Овчинников заменял белорусского коуча, дисквалифицированного за оскорбления судей, такого не наблюдалось: он просто подбадривал футболистов и редко аплодировал. А сейчас ведет себя совсем
3. Но и в атаке ЦСКА смотрелся достаточно инертно. Несколько подходов было у Влашича и Сигурдссона, но ничего
На 73-й минуте Овчинников наконец заменил Чалова — Кучаев вышел играть ложную девятку. А через 5 минут ЦСКА окончательно перешел на игру на удержание: Бийол усилил опорную зону, хотя и вышел вместо Сигурдссона.
4. Два светлых пятна: Щенников и Марадишвили. Первый сыграл в старте только второй матч в сезоне, но подключался к атакам даже активнее, чем Марио. Этому способствовал и перевод Влашича ближе к левому флангу: с «Зенитом» хорват располагался правее, но Овчинников передвинул его и чуть опустил. Марадишвили исполнял опорника — и коуч его оценил: «На мой взгляд, он сыграл очень хорошо. Показал большой объем работы. Состав так или иначе ротируется, все получают игровое время — нам есть, из кого выбирать. Костя доказал, что может выйти и против “Зенита”, и сегодня».
5. Кто будет руководить ЦСКА в следующем дерби против «Спартака», которое состоится уже во вторник, — все еще непонятно. Овчинников признал, что во время подготовки к «Динамо» никто к Гончаренко не обращался: «Готовились своим штабом». А вот на вопрос о будущем ЦСКА отвечать отказался. Как и игра ЦСКА, что будет с командой в самое ближайшее время — одна большая загадка.
|Кирилл Новиков
|Виктор Гончаренко
|1
|Антон Шунин
|35
|Игорь Акинфеев
|2
|Григорий Морозов
|2
|Мариу Фернандес
|4
|Владимир Рыков
24′
|14
|Кирилл Набабкин
|15
|Роман Нойштедтер
|23
|Хердур Магнуссон
|18
|Иван Ордец
|42
|Георгий Щенников
|6
|Артур Юсупов
|78
|Игорь Дивеев
|21
|Дмитрий Скопинцев
84′
|8
|Никола Влашич
|3
|Заурбек Плиев
|87
|Константин Марадишвили
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
71′
|98
|Иван Обляков
77′
|27
|Николай Комличенко
|17
|Арнор Сигурдссон
77′
|76
|Владислав Карапузов
58′
|29
|Яка Бийол
80′90+2′
|34
|Константин Рауш
|9
|Федор Чалов
73′
|8
|Кирилл Панченко
18′58′
|20
|Константин Кучаев
|5
|Максимилиан Филипп
|10
|Силвестр Игбун
84′
|88
|Оскар Хильемарк
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Александр Богданов(Россия, Верея)