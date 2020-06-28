«Ростов» до последнего не знал, сыграет ли основой. В итоге вышел даже Байрамян, от которого все заразились

Источник: Sport24

«В каком составе будем играть против “Арсенала”? Не знаю. Я сам не понимаю», — сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в пятницу днем.

Из-за заражения коронавирусом сразу шести футболистов — Ивелина Попова, Хорена Байрамяна, Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Матиаса Норманна и Арсения Логашова команда перед встречей с «Сочи» в полном составе села на карантин. И до последнего существовала вероятность, что на Тулу «Ростов» вновь выставит молодежный состав.

Но в итоге на поле с первых минут вышли люди, которые родились значительно раньше 2003 года.

А Байрамян, который в заражении «Ростова» стал нулевым пациентом, даже оказался в запасе. РПЛ на этот раз не стала тянуть и оперативно прокомментировала это событие.

«Футболист «Ростова» Хорен Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. После этого клуб проинформировал местный Роспотребнадзор, игрок был изолирован, и за ним было организовано динамическое наблюдение. Все это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное. В течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал несколько отрицательных тестов, последний из которых за сутки до игры против «Арсенала». Строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора после 14-дневного карантина игрок возобновил тренировки и был включен в заявку на матч против «Арсенала», — говорится в официальном заявлении Лиги.

У «Арсенала» в воротах дебютировал Юрий Лодыгин.

И пропустил уже через 31 секунду после стартового свистка. С первым ударом Павла Мамаева экс-голкипер сборной России справился, а второй уже потянуть не смог.

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На 17-й минуте счет стал уже 2:0. Элдор Шомуродов здорово навесил в штрафную, а Алексей Ионов головой переправил мяч в сетку.

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Но продолжения голевая феерия «Ростова» не получила. А в начале второго тайма Тула один мяч отыграла. Лесовой с левого фланга навесил, Луценко головой замкнул.

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А на 67-й минуте произошло одно из главных событий матча. На поле появился Байрамян, заменив Саплинова. Кажется, к игре с «Краснодаром» в состав вернутся и остальные выздоровевшие.

А вот Данила Прошляков с «быками» в состав точно не попадет: на последних секундах матча он получил вторую желтую карточку и покинул поле чуть раньше всех остальных.

«Ростов» выиграл 2:1 и набрал 41 очко.

В турнирной таблице «Ростов» поднялся на третье место. Правда, оно условное, потому что РПЛ пока официально не начислил «Краснодару» три очка за техническую победу над «Оренбургом».

Если «Ростов» через три дня обыграет «Краснодар», то займет место в зоне Лиги чемпионов официально.

«Арсенал» упустил возможность воспользоваться осечками «Уфы» и «Динамо» и остался на девятой строчке в таблице.

В следующем туре «Ростов» примет «Краснодар», а «Арсенал» в Туле сыграет с «Ахматом».