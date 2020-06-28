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00:02 (мск), источник: Sport24

«Ростов» до последнего не знал, сыграет ли основой. В итоге вышел даже Байрамян, от которого все заразились

«Арсенал» не устоял против такого.

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Источник: Sport24

«В каком составе будем играть против “Арсенала”? Не знаю. Я сам не понимаю», — сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в пятницу днем.

Из-за заражения коронавирусом сразу шести футболистов — Ивелина Попова, Хорена Байрамяна, Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Матиаса Норманна и Арсения Логашова команда перед встречей с «Сочи» в полном составе села на карантин. И до последнего существовала вероятность, что на Тулу «Ростов» вновь выставит молодежный состав.

Но в итоге на поле с первых минут вышли люди, которые родились значительно раньше 2003 года.

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А Байрамян, который в заражении «Ростова» стал нулевым пациентом, даже оказался в запасе. РПЛ на этот раз не стала тянуть и оперативно прокомментировала это событие.

«Футболист «Ростова» Хорен Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. После этого клуб проинформировал местный Роспотребнадзор, игрок был изолирован, и за ним было организовано динамическое наблюдение. Все это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное. В течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал несколько отрицательных тестов, последний из которых за сутки до игры против «Арсенала». Строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора после 14-дневного карантина игрок возобновил тренировки и был включен в заявку на матч против «Арсенала», — говорится в официальном заявлении Лиги.

У «Арсенала» в воротах дебютировал Юрий Лодыгин.

И пропустил уже через 31 секунду после стартового свистка. С первым ударом Павла Мамаева экс-голкипер сборной России справился, а второй уже потянуть не смог.

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На 17-й минуте счет стал уже 2:0. Элдор Шомуродов здорово навесил в штрафную, а Алексей Ионов головой переправил мяч в сетку.

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Но продолжения голевая феерия «Ростова» не получила. А в начале второго тайма Тула один мяч отыграла. Лесовой с левого фланга навесил, Луценко головой замкнул.

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А на 67-й минуте произошло одно из главных событий матча. На поле появился Байрамян, заменив Саплинова. Кажется, к игре с «Краснодаром» в состав вернутся и остальные выздоровевшие.

А вот Данила Прошляков с «быками» в состав точно не попадет: на последних секундах матча он получил вторую желтую карточку и покинул поле чуть раньше всех остальных.

  • «Ростов» выиграл 2:1 и набрал 41 очко.
  • В турнирной таблице «Ростов» поднялся на третье место. Правда, оно условное, потому что РПЛ пока официально не начислил «Краснодару» три очка за техническую победу над «Оренбургом».
  • Если «Ростов» через три дня обыграет «Краснодар», то займет место в зоне Лиги чемпионов официально.
  • «Арсенал» упустил возможность воспользоваться осечками «Уфы» и «Динамо» и остался на девятой строчке в таблице.
  • В следующем туре «Ростов» примет «Краснодар», а «Арсенал» в Туле сыграет с «Ахматом».
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Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 2427.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 4505 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинИгорь Черевченко
Голы
Павел Мамаев1′
Евгений Луценко(Даниил Лесовой)58′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)17′
Составы команд
30Сергей Песьяков
19Юрий Лодыгин
28Евгений Чернов
8Гиа Григалава
34Алексей Козлов
66′
71Александр Денисов
10′
55Максим Осипенко
70Георгий Костадинов
78Дмитрий Чистяков
22Даниил Лесовой
57′
10Павел Мамаев
48Евгений Луценко
15Данил Глебов
62′
14Анри Хагуш
67′
11Алексей Ионов
88′
15Юрий Ковалев
77′
51Евгений Черкес
21Виктор Альварес
78′
26Александр Саплинов
67′
13Максим Володько
19Хорен Байрамян
20Горан Чаушич
67′
14Элдор Шомуродов
52′
25Кингс Кангва
89′
13Данила Прошляков
77′90+5′
27Александр Ломовицкий
59′
18Бактиер Зайнутдинов
88′
23Игорь Горбатенко
71′
47Александр Долгов
10Эванс Кангва
78′
29Ламек Банда
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)12
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
14Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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