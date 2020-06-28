«Ростов» до последнего не знал, сыграет ли основой. В итоге вышел даже Байрамян, от которого все заразились
«Арсенал» не устоял против такого.
«Арсенал» не устоял против такого.
«В каком составе будем играть против “Арсенала”? Не знаю. Я сам не понимаю», — сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в пятницу днем.
Но в итоге на поле с первых минут вышли люди, которые родились значительно раньше 2003 года.
А Байрамян, который в заражении «Ростова» стал нулевым пациентом, даже оказался в запасе. РПЛ на этот раз не стала тянуть и оперативно прокомментировала это событие.
«Футболист «Ростова» Хорен Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. После этого клуб проинформировал местный Роспотребнадзор, игрок был изолирован, и за ним было организовано динамическое наблюдение. Все это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное. В течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал несколько отрицательных тестов, последний из которых за сутки до игры против «Арсенала». Строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора после 14-дневного карантина игрок возобновил тренировки и был включен в заявку на матч против «Арсенала», — говорится в официальном заявлении Лиги.
У «Арсенала» в воротах дебютировал Юрий Лодыгин.
И пропустил уже через 31 секунду после стартового свистка. С первым ударом Павла Мамаева
На 17-й минуте счет стал уже 2:0. Элдор Шомуродов здорово навесил в штрафную, а Алексей Ионов головой переправил мяч в сетку.
Но продолжения голевая феерия «Ростова» не получила. А в начале второго тайма Тула один мяч отыграла. Лесовой с левого фланга навесил, Луценко головой замкнул.
А на 67-й минуте произошло одно из главных событий матча. На поле появился Байрамян, заменив Саплинова. Кажется, к игре с «Краснодаром» в состав вернутся и остальные выздоровевшие.
А вот Данила Прошляков с «быками» в состав точно не попадет: на последних секундах матча он получил вторую желтую карточку и покинул поле чуть раньше всех остальных.
|Валерий Карпин
|Игорь Черевченко
|Павел Мамаев
|1′
|Евгений Луценко(Даниил Лесовой)
|58′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)
|17′
|30
|Сергей Песьяков
|19
|Юрий Лодыгин
|28
|Евгений Чернов
|8
|Гиа Григалава
|34
|Алексей Козлов
66′
|71
|Александр Денисов
10′
|55
|Максим Осипенко
|70
|Георгий Костадинов
|78
|Дмитрий Чистяков
|22
|Даниил Лесовой
57′
|10
|Павел Мамаев
|48
|Евгений Луценко
|15
|Данил Глебов
62′
|14
|Анри Хагуш
67′
|11
|Алексей Ионов
88′
|15
|Юрий Ковалев
77′
|51
|Евгений Черкес
|21
|Виктор Альварес
78′
|26
|Александр Саплинов
67′
|13
|Максим Володько
|19
|Хорен Байрамян
|20
|Горан Чаушич
67′
|14
|Элдор Шомуродов
52′
|25
|Кингс Кангва
89′
|13
|Данила Прошляков
77′90+5′
|27
|Александр Ломовицкий
59′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
88′
|23
|Игорь Горбатенко
71′
|47
|Александр Долгов
|10
|Эванс Кангва
78′
|29
|Ламек Банда
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)