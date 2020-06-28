Матч «Урал» — «Тамбов» закроет программу 24-го тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 28 июня. Матч екатеринбургского «Урала» и «Тамбова» завершит программу 24-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 28 июня. Матч екатеринбургского «Урала» и «Тамбова» завершит программу 24-го тура Тинькофф — Российской
Оба клуба в первом после возобновления РПЛ туре потерпели поражения. «Урал» на своем поле уступил казанскому «Рубину» (1:2), тамбовская команда с таким же счетом проиграла на выезде «Уфе». В турнирной таблице «Урал» и «Тамбов» идут по соседству — занимают 12-е и 13-е места соответственно, имея по 25 очков. Кроме того, перед очередным матчем РПЛ уральцы 24 июня победили в гостях ярославский «Шинник» со счетом 2:0 в ¼ финала Олимп — Кубка России, «Тамбов» же помимо национального чемпионата соревновательной практики не имеет.
Установленные Роспотребнадзором ограничения на количество зрителей во время матчей чемпионата России составляют 10% от вместимости арен. Домашний стадион «Урала» вмещает 35 061 болельщика, следовательно, игру с «Тамбовом» смогут посетить порядка 3,5 тыс. человек. У екатеринбуржцев
В нескольких клубах РПЛ после возобновления сезона были выявлены случаи заражения коронавирусом — «Ростове», «Динамо» и «Оренбурге», команды были закрыты на карантин. 23 июня в «Уфе» сообщили о возможном заражении коронавирусом одного из членов клуба. Однако перед игрой со «Спартаком» (0:0), которая прошла в субботу, все тесты на коронавирус футболистов и персонала команды дали отрицательный результат, это может служить положительным сигналом для «Тамбова», игравшего с уфимцами семь дней назад.
О подозрительных результатах теста на коронавирус у «Урала» и «Тамбова» перед матчем команд не сообщалось. Нападающий екатеринбургского клуба Павел Погребняк, переболевший коронавирусом около месяца назад, уже вернулся к тренировкам с командой.
Данная встреча станет лишь четвертой в очном противостоянии команд. На текущий момент статистика на стороне «Урала» — екатеринбуржцы побеждали соперника дважды (в активе «Тамбова» одна победа). При этом тамбовский клуб ведет по количеству забитых голов — шесть против пяти.