«И в защите отрабатывал, и впереди созидал». В России похвалили Зайнутдинова после матча РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В 24-м туре российской премьер-лиги его команда встречалась с «Арсеналом» и одержала победу со счетом 2:1. Зайнутдинов попал в стартовый состав «Ростова» и был заменен на 88-й минуте.

«В субботу «Ростов» получил добро от Роспотребнадзора и РПЛ сыграть основным составом, кроме заболевших игроков. Из-за коронавируса «Ростов» потерял почти всех основных полузащитников. Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн все еще на самоизоляции, и только Хорен Байрамян попал в заявку.

Удивительно, ведь именно Байрамян был тем самым «нулевым» больным в «Ростове», к тому же, по некоторым данным, у игрока болезнь протекала с сопутствующими симптомами. РПЛ выпустила целое заявление, объяснив, как Байрамян оказался на скамейке запасных. Дело в том, что коронавирус у футболиста обнаружили 12 июня. После этого Байрамян был на самоизоляции и за сутки до матча сдал отрицательный тест.

На карантине

Роман Еременко — 17 матчей в РПЛ (в текущем сезоне), 5 голов

Ивелин Попов — 20 матчей, 4 гола

Матиас Норманн — 18 матчей, 1 гол.

В основном составе матча с «Арсеналом»

Александр Саплинов — 15 матчей, 1 гол

Данил Глебов — 12 матчей

Бахтиер Зайнутдинов — 12 матчей, 3 гола

Павел Мамаев — 1 матч.

Футболисты, которые отбывают карантин, провели на троих больше матчей, чем стартовая четверка «Ростова» во встрече с туляками. Но только в качестве «Ростов» нисколько не потерял. Саплинов и Глебов вообще выиграли почти все в центре поля (количество выигранных единоборств 24 и 27, соответственно, по данным Instat).