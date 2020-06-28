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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

«И в защите отрабатывал, и впереди созидал». В России похвалили Зайнутдинова после матча РПЛ

Российский сайт Rusfootball.info оценил мастерство футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова после матча в составе «Ростова».

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Источник: РИА "Новости"

В 24-м туре российской премьер-лиги его команда встречалась с «Арсеналом» и одержала победу со счетом 2:1. Зайнутдинов попал в стартовый состав «Ростова» и был заменен на 88-й минуте.

«В субботу «Ростов» получил добро от Роспотребнадзора и РПЛ сыграть основным составом, кроме заболевших игроков. Из-за коронавируса «Ростов» потерял почти всех основных полузащитников. Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн все еще на самоизоляции, и только Хорен Байрамян попал в заявку.

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Удивительно, ведь именно Байрамян был тем самым «нулевым» больным в «Ростове», к тому же, по некоторым данным, у игрока болезнь протекала с сопутствующими симптомами. РПЛ выпустила целое заявление, объяснив, как Байрамян оказался на скамейке запасных. Дело в том, что коронавирус у футболиста обнаружили 12 июня. После этого Байрамян был на самоизоляции и за сутки до матча сдал отрицательный тест.

На карантине
Роман Еременко — 17 матчей в РПЛ (в текущем сезоне), 5 голов
Ивелин Попов — 20 матчей, 4 гола
Матиас Норманн — 18 матчей, 1 гол.

В основном составе матча с «Арсеналом»
Александр Саплинов — 15 матчей, 1 гол
Данил Глебов — 12 матчей
Бахтиер Зайнутдинов — 12 матчей, 3 гола
Павел Мамаев — 1 матч.

Футболисты, которые отбывают карантин, провели на троих больше матчей, чем стартовая четверка «Ростова» во встрече с туляками. Но только в качестве «Ростов» нисколько не потерял. Саплинов и Глебов вообще выиграли почти все в центре поля (количество выигранных единоборств 24 и 27, соответственно, по данным Instat).

Хороший матч провел Зайнутдинов, который и в защите отрабатывал, и впереди созидал. Отдельного внимания заслужил Павел Мамаев", — пишет СМИ.

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Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 2427.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 4505 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинИгорь Черевченко
Голы
Павел Мамаев1′
Евгений Луценко(Даниил Лесовой)58′
Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)17′
Составы команд
30Сергей Песьяков
19Юрий Лодыгин
28Евгений Чернов
8Гиа Григалава
34Алексей Козлов
66′
71Александр Денисов
10′
55Максим Осипенко
70Георгий Костадинов
78Дмитрий Чистяков
22Даниил Лесовой
57′
10Павел Мамаев
48Евгений Луценко
15Данил Глебов
62′
14Анри Хагуш
67′
11Алексей Ионов
88′
15Юрий Ковалев
77′
51Евгений Черкес
21Виктор Альварес
78′
26Александр Саплинов
67′
13Максим Володько
19Хорен Байрамян
20Горан Чаушич
67′
14Элдор Шомуродов
52′
25Кингс Кангва
89′
13Данила Прошляков
77′90+5′
27Александр Ломовицкий
59′
18Бактиер Зайнутдинов
88′
23Игорь Горбатенко
71′
47Александр Долгов
10Эванс Кангва
78′
29Ламек Банда
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)12
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
14Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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