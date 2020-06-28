«И в защите отрабатывал, и впереди созидал». В России похвалили Зайнутдинова после матча РПЛ
Российский сайт Rusfootball.info оценил мастерство футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова после матча в составе «Ростова».
Российский сайт Rusfootball.info оценил мастерство футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова после матча в составе «Ростова».
В 24-м туре российской
«В субботу «Ростов» получил добро от Роспотребнадзора и РПЛ сыграть основным составом, кроме заболевших игроков.
Удивительно, ведь именно Байрамян был тем самым «нулевым» больным в «Ростове», к тому же, по некоторым данным, у игрока болезнь протекала с сопутствующими симптомами. РПЛ выпустила целое заявление, объяснив, как Байрамян оказался на скамейке запасных. Дело в том, что коронавирус у футболиста обнаружили 12 июня. После этого Байрамян был на самоизоляции и за сутки до матча сдал отрицательный тест.
На карантине
Роман Еременко — 17 матчей в РПЛ (в текущем сезоне), 5 голов
Ивелин Попов — 20 матчей, 4 гола
Матиас Норманн — 18 матчей, 1 гол.
В основном составе матча с «Арсеналом»
Александр Саплинов — 15 матчей, 1 гол
Данил Глебов — 12 матчей
Бахтиер Зайнутдинов — 12 матчей, 3 гола
Павел Мамаев — 1 матч.
Футболисты, которые отбывают карантин, провели на троих больше матчей, чем стартовая четверка «Ростова» во встрече с туляками. Но только в качестве «Ростов» нисколько не потерял. Саплинов и Глебов вообще выиграли почти все в центре поля (количество выигранных единоборств 24 и 27, соответственно, по данным Instat).
Хороший матч провел Зайнутдинов, который и в защите отрабатывал, и впереди созидал. Отдельного внимания заслужил Павел Мамаев", — пишет СМИ.
|Валерий Карпин
|Игорь Черевченко
|Павел Мамаев
|1′
|Евгений Луценко(Даниил Лесовой)
|58′
|Алексей Ионов(Элдор Шомуродов)
|17′
|30
|Сергей Песьяков
|19
|Юрий Лодыгин
|28
|Евгений Чернов
|8
|Гиа Григалава
|34
|Алексей Козлов
66′
|71
|Александр Денисов
10′
|55
|Максим Осипенко
|70
|Георгий Костадинов
|78
|Дмитрий Чистяков
|22
|Даниил Лесовой
57′
|10
|Павел Мамаев
|48
|Евгений Луценко
|15
|Данил Глебов
62′
|14
|Анри Хагуш
67′
|11
|Алексей Ионов
88′
|15
|Юрий Ковалев
77′
|51
|Евгений Черкес
|21
|Виктор Альварес
78′
|26
|Александр Саплинов
67′
|13
|Максим Володько
|19
|Хорен Байрамян
|20
|Горан Чаушич
67′
|14
|Элдор Шомуродов
52′
|25
|Кингс Кангва
89′
|13
|Данила Прошляков
77′90+5′
|27
|Александр Ломовицкий
59′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
88′
|23
|Игорь Горбатенко
71′
|47
|Александр Долгов
|10
|Эванс Кангва
78′
|29
|Ламек Банда
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)