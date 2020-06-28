Гончаренко вернулся в ЦСКА и будет готовить команду к дерби со «Спартаком». Болельщики против

Последние 7 дней ЦСКА был главным поставщиком новостей в Российской Премьер-лиге. Если оставить за скобками ситуацию с коронавирусом, регламентом и Роспотребнадзором.

Итак, краткое описание предыдущих серий.

20 июня ЦСКА на своем поле проигрывает «Зениту» со счетом 0:4. По данным инсайдеров в перерыве главный тренер команды Виктор Гончаренко говорит своим футболистам: «Вы меня не понимаете».

На послематчевую пресс-конференцию Гончаренко не приходит. Клуб объясняет это плохим самочувствием. В итоге с журналистами общается Сергей Овчинников.

Сразу после матча появилась информация о том, что Виктор Михайлович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Но руководство клуба планирует уговорить его остаться как минимум до конца нынешнего сезона.

В понедельник ЦСКА официально сообщает о том, что к матчу 24-го тура РПЛ против «Динамо» команду будет готовить Овчинников.

Гончаренко при этом отправился в Белоруссию. По слухам, несколько дней он не отвечает на звонки. А единственное публичное пространство, в котором он за это время появился (даже не он, а его голос), — это инстраграм его сына.

Ближе к концу недели Гончаренко все-таки вышел на связь с армейским руководством. И в пятницу вернулся в Москву. А уже в субботу вечером был замечен в вип-ложе «ВЭБ-Арены» в компании генерального директора ЦСКА Романа Бабаева. Как при этом Гончаренко избежал обязательного карантина после приезда из другой страны, пока остается загадкой.

ЦСКА сыграл с «Динамо» вничью — 0:0. И после матча Овчинников отметил, что Гончаренко никак не влиял на подготовку к этому матчу.

«Подготовка велась самостоятельно, нашим тренерским штабом. Никаких консультаций с Гончаренко не было. Кто будет готовить команду к матчу со “Спартаком”? Без комментариев», — сказал тренер в послематчевом общении с журналистами.

И вот мы подобрались к утру воскресенья. ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко. К вторничному дерби со «Спартаком» команду будет готовить именно он.

Что об этом говорят?

Экс-футболист ЦСКА Василий Пономарев раскритиковал решение клуба: «Гончаренко вернулся? Боже, какая глупость! Это же как с капитаном на корабле. Если корабль тонет, а он должен идти ко дну с ним. А он свалил. А когда корабль начал всплывать, он вернулся. Ну кто так делает-то? Даже не представляю, как он теперь будет работать с коллективом. А если он себя плохо чувствовал, то надо было ложиться в больницу. Конечно, это очень плохое, глупое решение. Коллектив его вряд ли теперь примет после такой отлучки. После поражения от “Зенита” он должен был быть с командой, успокоить ребят. А он свалил, а остальные делайте, что хотите. Так не бывает. Возможно, Гончаренко подумал и решил, что не хочет терять деньги. Если он правда сам написал заявление, то я бы его отпустил на все четыре стороны. На месте Евгения Ленноровича (Гинера) я бы не стал его держать».

Артист Михаил Грушевский, являющийся болельщиков ЦСКА, выступил дипломатично.

«Оставшиеся матчи покажут, кто лучше разбирается в футболе: болельщики или руководство, которое приняло решение вернуть Гончаренко. У клуба было полное право принимать любое решение, но на мой взгляд, было бы лучше, если бы Гончаренко ушел, когда он пропал. Сейчас не остается ничего, кроме как принять это решение. Не знаю всего объема аргументов клуба, на котором основано решение вернуть тренера к работе. Если бы я знал, я мог бы понять и разделить этот подход. Пока же считаю, что у нас было бы больше шансов удачно завершить сезон с Овчинниковым».

А экс-полузащитник Иржи Ерошик выразил недоумение: «Что ждет дальше команду? Даже не знаю. Посмотрим, как скажется на игроках последние события. То у них есть тренер, то нет, то снова есть. Такое шатания сильно влияют на футболистов. Но я надеюсь, что команда сможет занять место, позволяющее сыграть в Лиге Европы, так как на Лигу чемпионов надежд уже нет. А перед следующим сезоном руководству надо принять спокойное решение о будущем».

Мнения болельщиков в соцсетях на эту новость оказались в большинстве своем негативными.