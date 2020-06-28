Гончаренко вернулся в ЦСКА и будет готовить команду к дерби со «Спартаком». Болельщики против
Полная хронология исчезновения тренера.
Полная хронология исчезновения тренера.
Последние 7 дней ЦСКА был главным поставщиком новостей в Российской
Итак, краткое описание предыдущих серий.
20 июня ЦСКА на своем поле проигрывает «Зениту» со счетом 0:4. По данным инсайдеров в перерыве главный тренер команды Виктор Гончаренко говорит своим футболистам: «Вы меня не понимаете».
На послематчевую
Сразу после матча появилась информация о том, что Виктор Михайлович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Но руководство клуба планирует уговорить его остаться как минимум до конца нынешнего сезона.
В понедельник ЦСКА официально сообщает о том, что к матчу 24-го тура РПЛ против «Динамо» команду будет готовить Овчинников.
Гончаренко при этом отправился в Белоруссию. По слухам, несколько дней он не отвечает на звонки. А единственное публичное пространство, в котором он за это время появился (даже не он, а его голос), — это инстраграм его сына.
Ближе к концу недели Гончаренко
ЦСКА сыграл с «Динамо» вничью — 0:0. И после матча Овчинников отметил, что Гончаренко никак не влиял на подготовку к этому матчу.
«Подготовка велась самостоятельно, нашим тренерским штабом. Никаких консультаций с Гончаренко не было. Кто будет готовить команду к матчу со “Спартаком”? Без комментариев», — сказал тренер в послематчевом общении с журналистами.
И вот мы подобрались к утру воскресенья. ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко. К вторничному дерби со «Спартаком» команду будет готовить именно он.
Артист Михаил Грушевский, являющийся болельщиков ЦСКА, выступил дипломатично.
«Оставшиеся матчи покажут, кто лучше разбирается в футболе: болельщики или руководство, которое приняло решение вернуть Гончаренко. У клуба было полное право принимать любое решение, но на мой взгляд, было бы лучше, если бы Гончаренко ушел, когда он пропал. Сейчас не остается ничего, кроме как принять это решение. Не знаю всего объема аргументов клуба, на котором основано решение вернуть тренера к работе. Если бы я знал, я мог бы понять и разделить этот подход. Пока же считаю, что у нас было бы больше шансов удачно завершить сезон с Овчинниковым».
А
Мнения болельщиков в соцсетях на эту новость оказались в большинстве своем негативными.
Теперь в дерби со «Спартаком» появится еще одна интрига. Ждем вторника!