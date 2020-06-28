Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище

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Черенков скончался 4 октября 2014 года, ему было 55 лет. Памятник выполнен скульптором Натальей Опиок. Помощь в создании монумента оказали «Спартак» и объединение болельщиков красно-белых «Фратрия». Памятник состоит из трех зон: в первой находится само захоронение с православным крестом, во второй — бронзовая скульптура Черенкова на гранитном постаменте, а в третьей — трибуна с именем и фамилией футболиста, эмблемой «Спартака» и несколькими флагштоками, где болельщики смогут повязывать клубные шарфы.

Родные Черенкова приехали на могилу за два часа до официального открытия памятника, на них были спартаковские футболки старого образца с номером 10 на спине и фамилией Черенкова. Около 300 человек пришло на открытие памятника, среди которых были экс-игроки «Спартака» Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов. Об открытии памятника объявил Шавло. Ему и Родионову вручили памятные таблички с портретом бывшего главного тренера «Спартака» Константина Бескова, а представителю фанатов и клубу в лице пресс-атташе Антона Лисина — миниатюрные копии памятника Черенкову.

«Мне все нравится, памятник полностью соответствует моим ожиданиям, — сказала дочь Федора Черенкова, Анастасия. — Я очень хотела, чтобы тот, кто может прийти и не боится коронавируса, порадовался вместе со мной. Конечно, я удивлена [тому, сколько людей пришло] и очень рада. Спасибо Леониду Федуну, Наилю Измайлову и Сергею Родионову, эти три человека были началом процесса [возведения памятника] ».

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