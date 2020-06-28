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14:43 (мск), источник: ТАСС

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Памятник бывшему футболисту сборной СССР и столичного «Спартака» Федору Черенкову открыт в воскресенье на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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18
фотографий

Черенков скончался 4 октября 2014 года, ему было 55 лет. Памятник выполнен скульптором Натальей Опиок. Помощь в создании монумента оказали «Спартак» и объединение болельщиков красно-белых «Фратрия». Памятник состоит из трех зон: в первой находится само захоронение с православным крестом, во второй — бронзовая скульптура Черенкова на гранитном постаменте, а в третьей — трибуна с именем и фамилией футболиста, эмблемой «Спартака» и несколькими флагштоками, где болельщики смогут повязывать клубные шарфы.

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Родные Черенкова приехали на могилу за два часа до официального открытия памятника, на них были спартаковские футболки старого образца с номером 10 на спине и фамилией Черенкова. Около 300 человек пришло на открытие памятника, среди которых были экс-игроки «Спартака» Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов. Об открытии памятника объявил Шавло. Ему и Родионову вручили памятные таблички с портретом бывшего главного тренера «Спартака» Константина Бескова, а представителю фанатов и клубу в лице пресс-атташе Антона Лисина — миниатюрные копии памятника Черенкову.

«Мне все нравится, памятник полностью соответствует моим ожиданиям, — сказала дочь Федора Черенкова, Анастасия. — Я очень хотела, чтобы тот, кто может прийти и не боится коронавируса, порадовался вместе со мной. Конечно, я удивлена [тому, сколько людей пришло] и очень рада. Спасибо Леониду Федуну, Наилю Измайлову и Сергею Родионову, эти три человека были началом процесса [возведения памятника] ».

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Черенков — рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

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