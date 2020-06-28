Игроки и руководство «Спартака» пропустили открытие памятника Черенкову из-за коронавируса
МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки и руководство футбольного клуба «Спартак» пропустили открытие памятника бывшему полузащитнику
МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки и руководство футбольного клуба «Спартак» пропустили открытие памятника бывшему полузащитнику
Открытие памятника состоялось в воскресенье. На мероприятие пришло около 300 человек, среди которых были
«Из-за того, что мы ожидали прихода большого количества болельщиков на открытие памятника, решили пока воздержаться от посещения мероприятия. Это касается руководства и игроков, всех, кто задействован в первой команде», — сказал Лисин.
На вопрос о том, когда футболисты собираются посетить могилу Черенкова,
«Спартак» после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской
Черенков — рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.