Игроки и руководство «Спартака» пропустили открытие памятника Черенкову из-за коронавируса

Открытие памятника состоялось в воскресенье. На мероприятие пришло около 300 человек, среди которых были экс-игроки «Спартака» Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов.

«Из-за того, что мы ожидали прихода большого количества болельщиков на открытие памятника, решили пока воздержаться от посещения мероприятия. Это касается руководства и игроков, всех, кто задействован в первой команде», — сказал Лисин.

На вопрос о том, когда футболисты собираются посетить могилу Черенкова, пресс-атташе «Спартака» не дал конкретного ответа. «Есть традиция приходить в день рождения Федора Федоровича 25 июля, но мы надеемся, что в этом году у нас будет уважительная причина (в этот день в Екатеринбурге состоится финал Олимп — Кубка России, “Спартак” в полуфинале турнира на выезде сыграет с петербургским “Зенитом” — прим. ТАСС) », — добавил собеседник агентства.

«Спартак» после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. В 25-м туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, который с 37 очками располагается на пятой строчке. Игра состоится 30 июня, начало — 20:30 мск.