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15:06 (мск), источник: ТАСС

Игроки и руководство «Спартака» пропустили открытие памятника Черенкову из-за коронавируса

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки и руководство футбольного клуба «Спартак» пропустили открытие памятника бывшему полузащитнику красно-белых и сборной СССР Федору Черенкову на Троекуровском кладбище из-за эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин.

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Открытие памятника состоялось в воскресенье. На мероприятие пришло около 300 человек, среди которых были экс-игроки «Спартака» Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов.

«Из-за того, что мы ожидали прихода большого количества болельщиков на открытие памятника, решили пока воздержаться от посещения мероприятия. Это касается руководства и игроков, всех, кто задействован в первой команде», — сказал Лисин.

На вопрос о том, когда футболисты собираются посетить могилу Черенкова, пресс-атташе «Спартака» не дал конкретного ответа. «Есть традиция приходить в день рождения Федора Федоровича 25 июля, но мы надеемся, что в этом году у нас будет уважительная причина (в этот день в Екатеринбурге состоится финал Олимп — Кубка России, “Спартак” в полуфинале турнира на выезде сыграет с петербургским “Зенитом” — прим. ТАСС) », — добавил собеседник агентства.

«Спартак» после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. В 25-м туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, который с 37 очками располагается на пятой строчке. Игра состоится 30 июня, начало — 20:30 мск.

Черенков — рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

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