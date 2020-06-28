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15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Бешикташ» договорился о переходе с Крицюком

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» достиг договоренности о переходе с российским голкипером «Краснодара» Станиславом Крицюком, сообщает ortacizgi.com.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что окончательное решение относительно трансфера 29-летнего вратаря должны принять президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби и главный тренер команды Серген Ялчин.

В июне «Краснодар» продлил контракт с Крицюком до 31 июля 2020 года. В нынешнем сезоне на счету Крицюка шесть матчей за главную команду краснодарцев.

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