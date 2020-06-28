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17:42 (мск), источник: ТАСС

Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов»

ТАСС, 28 июня. Андрей Талалаев назначен главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт 47-летнего Талалаева рассчитан на два года, на посту главного тренера «Крыльев Советов» он сменил 52-летнего черногорца Миодрага Божовича, который ранее в воскресенье был отправлен в отставку.

К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.
Пресс-служба «Крыльев Советов»

Божович возглавлял клуб из Самары с октября 2018 года. За это время команда под руководством тренера из Черногории провела 49 матчей, в которых одержала 13 побед, семь раз сыграла вничью и 29 раз проиграла.

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Талалаев ранее был главным тренером российских клубов «Волга» (Нижний Новгород), «Тамбов», «Химки», «Росич» (Москва), а также армянского «Пюника», помощником тренера в краснодарской «Кубани». В 2004 году специалист работал в тренерском штабе московского «Спартака» под руководством итальянца Невио Скалы, затем в течение пяти лет руководил юношескими сборными России разных возрастов.

«Крылья Советов» занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице сезона-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка после 24 матчей и проиграв три последние встречи. Отставание от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне РПЛ, составляет два очка.

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