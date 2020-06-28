Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов»
ТАСС, 28 июня. Андрей Талалаев назначен главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает
ТАСС, 28 июня. Андрей Талалаев назначен главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает
Контракт 47-летнего Талалаева рассчитан на два года, на посту главного тренера «Крыльев Советов» он сменил 52-летнего черногорца Миодрага Божовича, который ранее в воскресенье был отправлен в отставку.
К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.
Божович возглавлял клуб из Самары с октября 2018 года. За это время команда под руководством тренера из Черногории провела 49 матчей, в которых одержала 13 побед, семь раз сыграла вничью и 29 раз проиграла.
Талалаев ранее был главным тренером российских клубов «Волга» (Нижний Новгород), «Тамбов», «Химки», «Росич» (Москва), а также армянского «Пюника», помощником тренера в краснодарской «Кубани». В 2004 году специалист работал в тренерском штабе московского «Спартака» под руководством итальянца Невио Скалы, затем в течение пяти лет руководил юношескими сборными России разных возрастов.
«Крылья Советов» занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице сезона-2019/20 Тинькофф — Российской