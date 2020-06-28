Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче чемпионата России по футболу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на домашней арене обыграл «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на домашней арене обыграл «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской
В составе «Урала» дважды отличился румынский полузащитник Эрик Бикфалви (20-я и 70-я минуты), первый мяч игрок забил с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Алексеем Матюниным. Всего на счету 32-летнего румынского футболиста семь мячей в текущем сезоне чемпионата. У «Тамбова» мяч забил Михаил Костюков (68), для него этот гол стал шестым в сезоне. На 83-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку (первая была показана ему минутой ранее). В составе «Урала» в высшем дивизионе чемпионата России дебютировал 27-летний российский защитник Алексей Герасимов.
«Урал» одержал вторую победу на этой неделе, 24 июня команда из Екатеринбурга обыграла ярославский «Шинник» в четвертьфинале Олимп — Кубка России. «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, клуб прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате (одна ничья и три поражения). «Тамбов» находится на 13-й позиции, имея в активе 25 очков. В 25-м туре у «Урала» запланирован гостевой матч против «Оренбурга» 1 июля (матч 24-го тура «Оренбург» — «Краснодар» не состоялся 27 июня
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Дмитрий Парфенов
|Тимур Шипшев
|Эрик Бикфалви
|20′
|Михаил Костюков(Алексей Рыбин, Адессойе Ойеволе)
|68′
|Эрик Бикфалви(Юрий Бавин)
|70′
|31
|Ярослав Годзюр
|88
|Гиорги Шелия
|5
|Мацей Вилюш
|15
|Александр Филин
90+4′
|35
|Николай Золотов
38′
|27
|Алексей Грицаенко
|93
|Алексей Герасимов
|8
|Антон Килин
|14
|Юрий Бавин
50′
|92
|Валерий Чуперка
90+2′
|15
|Денис Кулаков
|13
|Владимир Обухов
|58
|Отман Эль-Кабир
|19
|Георгий Мелкадзе
79′
|10
|Эрик Бикфалви
82′83′
|2
|Алексей Рыбин
82′
|18
|Михал Кухарчик
|29
|Александр Каплиенко
|13
|Петрюс Бумаль
15′62′
|58
|Адессойе Ойеволе
87′
|6
|Рафал Аугустыняк
63′
|22
|Игорь Юрганов
|44
|Андрей Егорычев
51′62′
|25
|Павел Карасев
86′
|20
|Андрей Панюков
|9
|Хасан Мамтов
90+4′
|77
|Михаил Костюков
76′
|11
|Артем Федчук
|7
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Николай Богач(Россия, Люберцы)