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18:53 (мск), источник: ТАСС

Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на домашней арене обыграл «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» в присутствии 3 471 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Урала» дважды отличился румынский полузащитник Эрик Бикфалви (20-я и 70-я минуты), первый мяч игрок забил с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Алексеем Матюниным. Всего на счету 32-летнего румынского футболиста семь мячей в текущем сезоне чемпионата. У «Тамбова» мяч забил Михаил Костюков (68), для него этот гол стал шестым в сезоне. На 83-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку (первая была показана ему минутой ранее). В составе «Урала» в высшем дивизионе чемпионата России дебютировал 27-летний российский защитник Алексей Герасимов.

«Урал» одержал вторую победу на этой неделе, 24 июня команда из Екатеринбурга обыграла ярославский «Шинник» в четвертьфинале Олимп — Кубка России. «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, клуб прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате (одна ничья и три поражения). «Тамбов» находится на 13-й позиции, имея в активе 25 очков. В 25-м туре у «Урала» запланирован гостевой матч против «Оренбурга» 1 июля (матч 24-го тура «Оренбург» — «Краснодар» не состоялся 27 июня из-за карантина у оренбургской команды из-за случаев заражения коронавирусом), «Тамбов» примет лидирующий в РПЛ петербургский «Зенит», матч пройдет без зрителей в Нижнем Новгороде 1 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Урал
2:1
Первый тайм: 1:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2428.06.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 3471 зритель
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновТимур Шипшев
Голы
Эрик Бикфалви20′
Михаил Костюков(Алексей Рыбин, Адессойе Ойеволе)68′
Эрик Бикфалви(Юрий Бавин)70′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
88Гиорги Шелия
5Мацей Вилюш
15Александр Филин
90+4′
35Николай Золотов
38′
27Алексей Грицаенко
93Алексей Герасимов
8Антон Килин
14Юрий Бавин
50′
92Валерий Чуперка
90+2′
15Денис Кулаков
13Владимир Обухов
58Отман Эль-Кабир
19Георгий Мелкадзе
79′
10Эрик Бикфалви
82′83′
2Алексей Рыбин
82′
18Михал Кухарчик
29Александр Каплиенко
13Петрюс Бумаль
15′62′
58Адессойе Ойеволе
87′
6Рафал Аугустыняк
63′
22Игорь Юрганов
44Андрей Егорычев
51′62′
25Павел Карасев
86′
20Андрей Панюков
9Хасан Мамтов
90+4′
77Михаил Костюков
76′
11Артем Федчук
Статистика
7Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)12
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
19Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
ВАРАлексей Еськов(Россия, Москва)
Ассистент ВАРНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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