Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Урала» дважды отличился румынский полузащитник Эрик Бикфалви (20-я и 70-я минуты), первый мяч игрок забил с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Алексеем Матюниным. Всего на счету 32-летнего румынского футболиста семь мячей в текущем сезоне чемпионата. У «Тамбова» мяч забил Михаил Костюков (68), для него этот гол стал шестым в сезоне. На 83-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку (первая была показана ему минутой ранее). В составе «Урала» в высшем дивизионе чемпионата России дебютировал 27-летний российский защитник Алексей Герасимов.

«Урал» одержал вторую победу на этой неделе, 24 июня команда из Екатеринбурга обыграла ярославский «Шинник» в четвертьфинале Олимп — Кубка России. «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, клуб прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате (одна ничья и три поражения). «Тамбов» находится на 13-й позиции, имея в активе 25 очков. В 25-м туре у «Урала» запланирован гостевой матч против «Оренбурга» 1 июля (матч 24-го тура «Оренбург» — «Краснодар» не состоялся 27 июня из-за карантина у оренбургской команды из-за случаев заражения коронавирусом), «Тамбов» примет лидирующий в РПЛ петербургский «Зенит», матч пройдет без зрителей в Нижнем Новгороде 1 июля.