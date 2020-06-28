Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем «Ростов» — «Сочи»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи» (1:10).
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи» (1:10).
— Жизнь такая. Ситуация нужно принимать, как есть. Многие осуждают «Сочи»? А я приведу пример. «Урал» не сыграл с «Шинником» кубковый матч, в потом ничего не выиграл. Нужно находиться в игровом ритме. Не должно быть двойных стандартов. Но регламент был так принят. Будем играть теми, кто может играть. Нормально. Просто не надо до этого доводить. Каждый клуб должен рассчитывать свои возможности. Повнимательнее, пожалуйста. Никто чемпионат останавливать не собирается. Это ваша ответственность перед клубом, — сказал Черчесов в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».
17 июня «Ростов» ушел в полном составе на двухнедельный карантин, так как в команде выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Дончане хотели перенести матч 23-го тура РПЛ против «Сочи», но соперники не согласились.
|Владимир Федотов
|Валерий Карпин
|Владимир Абрамов
|7′
|Роман Романов(Данил Хромов)
|1′
|Александр Кокорин(Андрей Мостовой)
|15′
|Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)
|44′
|Антон Заболотный(Кирилл Заика)
|45+1′
|Антон Заболотный
|47′
|Александр Кокорин(Никита Бурмистров)
|52′
|Иван Новосельцев
|53′
|Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)
|74′
|Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)
|86′
|Никита Колдунов
|87′
|Антон Заболотный
|26′
|35
|Сослан Джанаев
|46
|Денис Попов
|32
|Миха Мевля
|65
|Тимофей Калистратов
|45
|Иван Миладинович
|72
|Владимир Абрамов
|27
|Кирилл Заика
|60
|Павел Горелов
63′
|24
|Эльмир Набиуллин
|66
|Вильям Рогава
|17
|Андрей Мостовой
|71
|Кирилл Гирнык
25′
|25
|Иван Новосельцев
56′
|52
|Роман Романов
45′
|56
|Вадим Милютин
|98
|Сергей Кочканян
|34
|Тимофей Маргасов
38′60′
|57
|Никита Колотиевский
45′
|95
|Жаннелли Имбюла
|84
|Алексей Корниенко
|18
|Никита Бурмистров
42′69′
|58
|Тамаз Топурия
43′61′
|8
|Никита Колдунов
|62
|Иван Комаров
|9
|Антон Заболотный
60′
|74
|Никита Куприянов
73′
|77
|Дмитрий Полоз
|61
|Никита Каштан
|91
|Александр Кокорин
69′
|75
|Данил Хромов
80′
|58
|Андрей Боковой
|82
|Максим Ставцев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Голевые моменты
|1
|43
|Удары (всего)
|2
|26
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)